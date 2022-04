Indonesia–Panama Jajaki Peningkatan Perdagangan dan Investasi

Jakarta, Beritasatu.com- Indonesia dan Panama menjajaki berbagai peluang kerja sama ekonomi untuk peningkatan perdagangan dan investasi di antara kedua negara. Ada beberapa fokus bahasan kerja sama di antaranya mengenai penguatan forum konsultasi bilateral Indonesia- Panama dan peluncuran kerja sama di sektor maritim.

Dalam kunjungannya ke Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Menteri Luar Negeri Panama Erika Mouynes menawarkan beberapa peluang dagang dan investasi di Panama kepada pengusaha Indonesia.

Selain itu, Menlu Mouynes juga mendorong dan mempromosikan Panama sebagai global hub untuk koneksivitas maritime dan logistik. Demikian juga Pemerintah Panama berharap agar Indonesia dapat meningkatkan penggunaan Pelabuhan di Panama bagi produk-produk Indonesia untuk memasuki pasar Amerika Tengah dan Amerika Selatan.

“Kami menyambut baik berbagai peluang dagang dan investasi diantara Indonesia-Panama, dan akan segera menindaklanjuti tawaran tersebut,” ungkap Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid.

Selain itu, untuk mempermudah kerja sama perdagangan dan investasi, dari sisi Indonesia berharap agar pemerintah Panama dapat memberlakukan fasilitas bebas visa untuk Warga Negara Indonesia.

Ketua Umum Kadin Indonesia juga menjelaskan perihal persiapan rangkaian kegiatan B 20 tahun ini. Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia sebagai Ketua Panitia Penyelenggara B 20 juga mengajak Menlu Panama Erika Mouynes untuk mengutus pimpinan perusahaan Panama untuk turut serta dalam berbagai rangkaian kegiatan B 20 tahun ini. Shinta lalu mengajak Menlu Panama untuk berinvestasi di Indonesia khususnya pada 3 sektor, digital transformation, renewable energy health sector.

Ketua Komite Amerika Tengah, Kuba dan Caricom - Kadin Indonesia, Prasetyo Singgih menyatakan kesiapannya meningkatkan hubungan dagang dan investasi antara Indonesia dengan negara-negara Amerika Tengah, khususnya Panama.

“Panama dapat dijadikan sebagai hub utama untuk mendistribusikan barang-barang ekspor Indonesia ke wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Kami akan membawa delegasi pengusaha eksportir dan importir dari Indonesia dalam "Trade and Investment Roadshow" ke beberapa negara Amerika Tengah, Kuba dan Caricom, termasuk Panama pada bulan September 2022,” ujarnya.

Kadin mencatat, ekspor Indonesia ke Panama mencapai US$ 83,666 juta (Rp 1,2 triliun) pada tahun 2019 turun menjadi US$ 75,218 juta (Rp 1,08 triliun) pada 2020 dan meningkat kembali menjadi US$ 91,149 juta (Rp 1,31 triliun) pada 2021.

Komoditas ekspor utama Indonesia ke Panama antara lain, produk peternakan, minyak nabati, alas kaki, kendaraan selain kereta, karet, mesin listrik dan produk optik.

Sementara impor Indonesia dari Panama pada tahun 2019 mencapai US$ 29,23 juta (Rp 420 miliar) naik menjadi US$ 33,836 juta (Rp 487 miliar) pada tahun 2020 kemudian pada 2021 naik lagi menjadi US$ 82,312 juta (Rp 1,18 triliun). Komoditas impor Indonesia dari Panama antara lain kapal, besi dan baja, kulit mentah, mesin, berbagai produk manufaktur, tekstil yang dilapisi atau dilaminate dan mesin listrik.

Total perdagangan tahun 2019 mencapai US$ 112,896 juta (Rp 1,62 triliun), tahun 2020 turun menjadi US$ 109,054 juta (Rp 1,57 triliun) kemudian tahun 2021 meningkat kembali mencapai US$ 173,461 juta (Rp 2,49 triliun) dengan defisit untuk Panama.

Investasi Panama di Indonesia antara lain terdiri dari 28 proyek dengan nilai US$ 500.000 (Rp 7,1 miliar) pada tahun 2020, dan 14 proyek dengan investasi mencapai USS 1.2 juta (Rp 17,2 miliar) pada tahun 2021.

Sumber: BeritaSatu.com