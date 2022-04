Korea Utara Sebut Presiden Joe Biden Sudah Pikun

Pyongyang, Beritasatu.com- Korea Utara (Korut) menyebut Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden sudah pikun. Seperti dilaporkan RT, Sabtu (9/4/2022), media pemerinitah Korea Utara mengutuk sanksi Washington terhadap Rusia dan mempertanyakan intelektual presiden AS.

Media pemerintah Korea Utara mengeluarkan kecaman pedas terhadap Presiden AS Joe Biden pada Sabtu. Artikel kantor berita resmi KCNA itu mengklaim sanksi AS terhadap Rusia akan menjadi bumerang, danWashington menjadi "pecundang terakhir" di panggung dunia.

“Dengan menuduh Rusia melakukan kejahatan perang di Ukraina, AS berusaha mencemarkan nama baik Rusia dan “mencapai keruntuhan rezimnya,” tulis artikel itu.

"Ini mengingatkan salah satu dari 'pihak yang bersalah yang mengajukan gugatan terlebih dahulu',” lanjutnya, seraya menuduh AS melakukan pembunuhan tanpa ampun terhadap jutaan warga sipil tak berdosa di Afghanistan, Irak, dan Yugoslavia.

Baru-baru ini, Kiev dan pendukung Baratnya telah melontarkan tuduhan 'kejahatan perang' terhadap Rusia, ketika mereka menuduh pasukannya telah membunuh sejumlah warga sipil di kota Bucha.

Moskwa dengan keras membantah tuduhan itu, mengklaim bahwa bukti itu dimanipulasi oleh Ukraina sebagai bagian dari kampanye propaganda. Kremlin telah meminta penyelidikan PBB atas insiden tersebut.

Presiden Biden menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai "penjahat perang" yang "tidak bisa tetap berkuasa" bahkan sebelum insiden di Bucha.

"Menyebut kepala negara berdaulat sebagai 'penjahat perang' dan 'diktator pembunuh' tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan dikonfirmasi adalah penghinaan terhadap negara lain dan jelas pelanggaran kedaulatan. Pernyataan sembrono seperti itu hanya dapat dibuat oleh keturunan Yankee, ahli dalam agresi dan pemuliaan plot," lanjut artikel itu.

“Mungkin masalah itu karena dia membaca naskah yang sudah disiapkan para pembantunya sebelumnya. Jika tidak, kesimpulannya bisa jadi ada masalah dalam kemampuan intelektualnya dan bahwa ucapannya yang sembrono itu hanya menunjukkan kecerobohan seorang lelaki tua dalam kepikunannya,” sambungnya.

Argumen semacam itu telah lama dibuat oleh lawan Biden di AS, yang menunjuk pada sejarah kesalahan verbal presiden berusia 79 tahun itu dan kebingungan yang tampak sebagai bukti penurunan kognitif.

“Sepertinya suram, masa depan AS dengan orang yang begitu lemah dalam kekuasaan,” lanjut artikel itu.

Artikel itu selanjutnya mengklaim bahwa sanksi AS terhadap Rusia hanya akan merugikan AS. Para komentator di AS dan Eropa telah menyuarakan keprihatinan yang sama, di tengah rekor harga energi yang tinggi dan tingkat inflasi yang tinggi selama beberapa dekade di kedua wilayah.

Pejabat dan penulis Korea Utara memang memiliki sejarah panjang menyerang presiden AS sebelum Biden, yakni Donald Trump sebelumnya disebut "dotard", Barack Obama "monyet hitam jahat", dan George W. Bush "pria setengah matang dan filistin.”

Sumber: BeritaSatu.com