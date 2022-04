Acara Galang Dana Pengungsi Ukraina Kumpulkan Rp 215 Triliun

Warsawa, Beritasatu.com- Acara penjaminan global untuk pengungsi Ukraina yang disebut "Stand Up For Ukraine" telah berhasil mengumpulkan US$ 15 miliar (Rp 215 triliun)). Seperti dilaporkan AFP, hasil penggalangan dana itu diumumkan ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Warsawa pada Sabtu (9/4/2022).

“Kampanye Stand Up For Ukraine telah mengumpulkan 9,1 miliar euro untuk orang-orang yang melarikan diri dari bom, di dalam dan di luar Ukraina, dengan satu miliar tambahan dijanjikan oleh EBRD (Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan),” kata von der Leyen.

Acara tersebut, yang diselenggarakan oleh Uni Eropa dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, berusaha untuk mengumpulkan uang bagi para pengungsi internal di Ukraina dan pengungsi dari negara yang dilanda perang, kata penyelenggara.

Lebih dari 4,4 juta pengungsi telah meninggalkan Ukraina sejak invasi Rusia dimulai pada 24 Februari.

Sebagian besar dari mereka telah menuju ke negara-negara UE termasuk tetangganya, Polandiad yang sejauh ini telah menampung lebih dari 2,5 juta pengungsi.

Acara tersebut, bermitra dengan gerakan Warga Global memerangi kemiskinan, terdiri dari rapat umum media sosial pada hari Jumat dan konferensi janji pada hari Sabtu.

Artis termasuk Elton John, Alanis Morissette, Billie Eilish, Annie Lennox dan Chris Rock bergabung dalam kampanye bersama para pemimpin global yang berjanji untuk negara mereka.

"Kami sangat terpukul melihat penderitaan orang-orang di Ukraina saat konflik ini berlangsung," kata Elton John di Facebook.

Legenda rock berusia 75 tahun itu meminta para penggemarnya untuk "membantu orang-orang yang hidupnya telah terbalik dan meninggalkan segalanya untuk kehidupan yang lebih aman.

“Tidak seorang pun harus mengalami tragedi semacam ini,” kata John.

Von der Leyen memuji pendapatan dari acara tersebut sebagai “fantastis” pada konferensi janji hari Sabtu di Warsawa.

Komisi Eropa sendiri telah menjanjikan satu miliar euro, di mana 600 juta akan diberikan kepada pihak berwenang Ukraina dan 400 juta untuk negara-negara garis depan yang melakukan pekerjaan luar biasa dalam membantu para pengungsi yang datang.

"Solidaritas negara, perusahaan, dan orang-orang di seluruh dunia memberikan cahaya di saat-saat gelap ini. Dan begitu bom berhenti jatuh, kami akan membantu rakyat Ukraina membangun kembali negara mereka. Kami akan terus membela Ukraina,” tambah von der Leyen.

Konferensi Warsawa juga ditanggapi oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

“Keberanian Ukraina telah menyatukan seluruh dunia demokrasi,” katanya dalam satu pesan video, seraya menyerukan Barat untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi pada bank-bank Rusia dan berhenti membeli minyak Rusia.

Sumber: BeritaSatu.com