Wali Kota New York Dinyatakan Positif Covid-19

New York, Beritasatu.com- Wali kota New York City Eric Adams dinyatakan positif Covid-19 pada Minggu (10/4/2022). Seperti dilaporkan Xinhua, kondisi Adams itu disampaikan kantor wali kota New York.

“Adams bangun dengan suara serak pada Minggu (10/4) pagi dan dinyatakan positif. Saat ini, wali kota tidak memiliki gejala lain, tetapi dia sudah mengisolasi dan akan membatalkan semua acara publik untuk sisa waktu. minggu,” kata pernyataan itu.

Adams akan segera mulai meminum obat antivirus yang ditawarkan secara gratis kepada penduduk Kota New York dan mendorong semua warga New York yang memenuhi syarat untuk meminum obat ini juga, menurut pernyataan itu.

“Adams sempat berpartisipasi dalam acara pertemuan massal di Gridiron Club di Washington, D.C, minggu lalu tetapi telah dites negatif beberapa kali sejak kunjungan itu,” kata sekretaris pers Adams Fabien Levy pada hari Jumat.

Statistik menunjukkan bahwa kasus Covid-19 mengalami peningkatan yang signifikan di beberapa negara bagian di Timur Laut dan Pantai Timur Amerika Serikat (As) termasuk Washington D.C. Beberapa pejabat tinggi pemerintah baru-baru ini dinyatakan positif, termasuk Ketua DPR Nancy Pelosi dan sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki.

AS melaporkan 12.851 kasus baru dalam satu hari terakhir, mendorong total menjadi 80.400.000, menurut data dari Universitas Johns Hopkins. Namun, para ahli mengatakan kasus yang dikonfirmasi tidak dilaporkan karena kurangnya pengujian.

Menurut data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), Amerika Serikat melakukan lebih dari 2 juta tes per hari pada puncak gelombang Omicron pada Januari, ketika rekor satu hari sekitar 1.400.000 kasus baru dilaporkan. Tes turun menjadi sekitar 383.000 pada hari Kamis.

