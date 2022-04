Zelensky Minta Bantuan Militer Korea Selatan

Seoul, Beritasatu.com- Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin (11/4/2022) meminta bantuan militer kepada Korea Selatan. Seperti dilaporkan Reuters, Zelensky mengatakan Rusia hanya bisa dipaksa untuk berdamai.

Berbicara dalam pidato video kepada anggota parlemen Korea Selatan, Zelenskyy mengatakan negaranya membutuhkan lebih banyak bantuan, termasuk senjata, jika ingin selamat dari perang.

"Anda memiliki sesuatu yang sangat diperlukan bagi kami, kendaraan lapis baja, anti-pesawat, anti-tank, senjata anti-kapal," katanya.

Zelensky mengatakan Korea Selatan memiliki banyak senjata yang tidak hanya dapat membantu menyelamatkan nyawa warga Ukraina biasa, tetapi juga membantu mencegah Rusia menyerang negara lain.

"Tidak bisa menjadi harapan bahwa Rusia akan berhenti dengan sendirinya. Rusia hanya bisa dipaksa untuk melakukan ini, hanya bisa dipaksa untuk mencari perdamaian," katanya.

Zelensky mengatakan puluhan ribu orang kemungkinan tewas dalam serangan Rusia di kota tenggara Mariupol saja. Reuters tidak dapat memverifikasi keakuratan perkiraannya.

Rusia, yang menyebut tindakannya di Ukraina sebagai “operasi khusus”, menginvasi Ukraina pada akhir Februari.

Sebelumnya pada Senin (11/4), Kementerian Pertahanan Seoul telah menolak permintaan Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov untuk senjata anti-pesawat.

“Dalam panggilan telepon pada Jumat, Menteri Pertahanan Korea Selatan Suh Wook mengatakan kepada mitranya dari Ukraina bahwa setiap dukungan senjata mematikan akan dibatasi mengingat situasi keamanan Korea Selatan dan potensi dampaknya pada kesiapan militer,” kata juru bicara kementerian Boo Seung-chan mengatakan saat konferensi pers.

Zelensky tidak menyebutkan penolakan itu, tetapi mengatakan aturan biasa untuk memasok senjata harus ditinjau dan ditindaklanjuti dengan cepat.

Kim Jong-dae, pakar pertahanan yang mengawasi reformasi militer di Partai Keadilan oposisi kecil liberal, pada hari Sabtu mengatakan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Seoul juga telah meminta Korea Selatan untuk mengirim senjata permukaan-ke-udara, yaitu sistem rudal KM-SAM. dengan jangkauan hingga 40km dan ketinggian 15km, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.

Korea Selatan telah memberikan bantuan kemanusiaan senilai US$ 10 juta (Rp 143 miliar) ke Ukraina dan minggu lalu berjanji untuk mengirim lagi US$ 30 juta juta (Rp 431 miliar), sementara mengirimkan sekitar 20 jenis barang tidak mematikan termasuk helm antipeluru dan peralatan medis, dengan total 1 miliar won (US$ 811.000 atau Rp 11,6 miliar).

Sumber: BeritaSatu.com