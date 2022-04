Insiden di Stasiun Kereta Bawah Tanah New York, 5 Orang Ditembak

New York, Beritasatu.com - Lima orang ditembak Selasa (12/4/2022) pagi waktu AS di sebuah stasiun kereta bawah tanah di Brooklyn, New York, kata sumber penegak hukum. Setidaknya 13 orang dilaporkan telah dibawa ke rumah sakit setempat pada pukul 9. 45 pagi, menurut pejabat di tempat kejadian.

Personel pemadam kebakaran yang menanggapi laporan asap di stasiun 36th Street di lingkungan Sunset Park menemukan beberapa orang ditembak dan perangkat yang tidak meledak, kata juru bicara Departemen Pemadam Kebakaran Kota New York.

Menurut beberapa sumber penegak hukum yang diberi pengarahan tentang penyelidikan, informasi awal menunjukkan seorang tersangka mengenakan rompi konstruksi dan masker gas.

Sebuah foto dari tempat kejadian menunjukkan, petugas yang merawat penumpang yang berlumuran darah tergeletak di lantai stasiun.

Gabriel Elizondo dari Al Jazeera mengatakan informasi awal mengindikasikan dua korban berada dalam kondisi kritis.

Puluhan mobil polisi dan kendaraan pemadam kebakaran berkumpul di jalan di luar stasiun.

Sumber: Al Jazeera