CDC: Subvarian Omicron BA 2 Dominasi 85,9 Persen Kasus Varian Covid di AS

Washington, Beritasatu.com- Subvarian BA.2 dari Omicron diperkirakan menyumbang 85,9 persen dari varian virus corona di Amerika Serikat (AS). Seperti dilaporkan Reuters, hal itu diungkap Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS pada Selasa (12/4/2022)

Kebangkitan kasus Covid-19 di beberapa bagian Asia dan Eropa telah menimbulkan kekhawatiran bahwa gelombang lain dapat mengikuti di Amerika Serikat, tetapi para ahli kesehatan negara itu percaya itu tidak mungkin.

Timur Laut AS, termasuk New Jersey, New York dan Massachusetts, adalah wilayah yang paling terpukul di seluruh negeri. Omicron BA.2 sekarang menyumbang lebih dari 90 persen kasus.

Philadelphia, satu kota di negara bagian Pennsylvania, akan memberlakukan kembali mandat masker dalam ruangan mulai 18 April, sebagai tanggapan terhadap gelombang kasus baru.

Menurut penghitungan Reuters, kasus Covid-19 di Pennsylvania telah meningkat hampir 70 persen dalam seminggu pada hari Minggu, menjadikannya di antara 10 negara bagian teratas di mana infeksi menyebar paling cepat.

Rata-rata pergerakan tujuh hari dari kasus Covid-19 AS mencapai 28.339 pada 9 April, naik hampir 10 persen dari minggu sebelumnya.

Menurut perkiraan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, subvarian BA.2 merupakan 75,4 persen dari varian di negara itu untuk pekan yang berakhir 2 April. Jumlah itu turun dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya 72,2 persen.

