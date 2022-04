Tersangka Penembakan New York Ditangkap

New York, Beritasatu.com- Polisi New York di Amerika Serikat (AS) telah menangkap seorang tersangka yang dituduh menembaki 10 orang di dalam gerbong kereta bawah tanah yang penuh sesak. Seperti dilaporkan AFP, Kamis (14/4/2022), penangkapan itu dikonfirmasi pihak berwenang setelah perburuan buronan pria bersenjata itu.

Polisi telah mengidentifikasi pria berusia 62 tahun bernama Frank James sebagai tersangka. Dia meledakkan dua tabung asap saat kereta api memasuki stasiun Brooklyn, sebelum melepaskan 33 tembakan ke arah kerumunan.

"Rekan-rekan saya warga New York: Kami menangkapnya," kata Wali Kota Eric Adams pada konferensi pers yang mengumumkan penangkapan itu.

"James ditemukan oleh petugas di jalan Manhattan, dan ditangkap. Dia ditahan tanpa insiden dan akan didakwa atas serangan hari Selasa, kata komisaris Departemen Kepolisian New York Keechant Sewell," tambahnya.

Rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan seorang pria mirip James diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil polisi.

Tidak ada yang tewas dalam serangan itu, yang juga menyebabkan 13 orang lainnya terluka saat mereka bergegas keluar dari stasiun atau menderita menghirup asap. Tak satu pun dari korban menderita luka yang mengancam jiwa.

James telah memposting beberapa video di YouTube tentang dirinya yang menyampaikan omelan politik yang panjang dan terkadang agresif. Laman James diturunkan pada Rabu malam karena "melanggar Pedoman Komunitas YouTube".

Dalam video itu dia juga mengkritik wali kota New York.

Adik James, Catherine James Robinson, mengatakan kepada The New York Times bahwa dia "terkejut" melihat dia ditetapkan sebagai tersangka. "Saya tidak berpikir dia akan melakukan hal seperti itu," tambahnya.

Stasiun 36th Street di Brooklyn, tempat kereta tiba saat serangan itu dilakukan, dipatroli ketat oleh polisi pada Rabu saat para pelancong menunggu kereta mereka.

"Hari ini saya sangat enggan, saya benar-benar mencoba untuk mendapatkan taksi selama hampir mungkin 20 menit. Saya tidak dapat menemukannya dan Uber seperti US$ 60 dolar, jadi saya seperti 'Tidak apa-apa, saya akan mencoba kesempatan saya. di kereta bawah tanah hari ini,'" kata komuter berusia 38 tahun, Zeina Awedikian mengatakan kepada AFP.

