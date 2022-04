Perusahaan Energi Tiongkok CNOOC Hentikan Operasi di AS, Inggris, dan Kanada

Beijing, Beritasatu.com- Perusahaan minyak dan gas milik negara Tiongkok, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) akan menghentikan operasi di sejumlah negara Barat. Seperti dilaporkan RT, Rabu (13/4/2022), CNOOC bersiap untuk keluar dari Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Kanada karena meningkatnya kekhawatiran tentang sanksi, peraturan, dan kenaikan biaya.

Hubungan antara Tiongkok dan negara-negara Barat telah memburuk selama beberapa tahun terakhir. Hubungan Beijing dengan Washington hancur setelah mantan presiden AS Donald Trump meluncurkan perang dagang skala besar, memukul berbagai barang Tiongkok dengan pungutan impor. Ketegangan meningkat baru-baru ini setelah Tiongkok menolak untuk mengutuk operasi militer Rusia di Ukraina.

“CNOOC, produsen minyak dan gas lepas pantai utama Tiongkok, saat ini berusaha untuk meninggalkan Barat dengan menjual aset "marginal dan sulit dikelola" di tiga negara,” menurut sumber industri yang tidak disebutkan namanya yang dikutip oleh Reuters.

Sumber, yang berbicara dengan syarat anonim karena sensitivitas masalah, mengatakan kepada agensi bahwa manajemen puncak perusahaan merasa "tidak nyaman" untuk mengelola aset Baratnya karena peraturan dan biaya operasional yang tinggi.

CNOOC, yang memasuki tiga negara dengan akuisisi US$15 miliar (Rp 215 triliun) dari perusahaan energi utama Kanada Nexen pada tahun 2013, telah dihapus dari Bursa Efek New York setelah kampanye anti-Tiongkok Trump diluncurkan.

Sebelum itu, perusahaan telah terdaftar di NYSE selama dua dekade. Pemerintah Joe Biden telah menghapus perusahaan dari daftar hitam sekitar setahun yang lalu.

Di AS, perusahaan energi Tiongkok memiliki aset darat di cekungan serpih Eagle Ford dan Niobrara dan juga memiliki saham lepas pantai di ladang Stampede dan Appomattox di Teluk Meksiko. Di Inggris, perusahaan mengoperasikan tiga lokasi di timur laut Skotlandia, dan memiliki aset pasir minyak dan gas serpih di Kanada.

“Aset seperti perairan dalam Teluk Meksiko secara teknologi menantang dan CNOOC benar-benar perlu bekerja dengan mitra untuk belajar, tetapi eksekutif perusahaan bahkan tidak diizinkan untuk mengunjungi kantor AS,” kata sumber industri senior, seperti dikutip media.

“Sudah menyakitkan selama bertahun-tahun dan daftar hitam CNOOC oleh pemerintahan Trump semakin memperburuknya,” jelasnya.

Selain itu, kata sumber, sanksi terbaru yang dijatuhkan oleh AS terhadap Rusia dapat mengenai aset CNOOC. Perusahaan yang bersiap melantai di bursa Shanghai pada April ini dikabarkan berencana membeli aset di Amerika Latin dan Afrika.

CNOOC dilaporkan menghasilkan sekitar 1,57 juta barel setara minyak per hari pada tahun 2021, tempat 62.000 berasal dari lokasi di Kanada dan 80.000 berasal dari lokasi lain di Amerika Utara. Secara keseluruhan, menurut perhitungan Reuters, aset CNOCC di AS, Inggris, dan Kanada menghasilkan hampir 220.000 barel setara minyak per hari.

