Jokowi Dipercaya sebagai Anggota Champions Group PBB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipercaya sebagai salah satu pemimpin dunia untuk menjadi anggota Champion Group of the Global Crisis Response Group (GCRG). Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Seken PBB) Antonio Guterres, di Markas Besar PBB, di New York, Amerika Serikat, Rabu (13/4/2022) waktu setempat.

“Champion Group tersebut dipimpin oleh Sekjen PBB dan bertujuan untuk mendorong konsensus global serta melakukan advokasi solusi untuk atasi krisis pangan, energi, dan keuangan global,” dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Sabtu, Jumat (16/4/2022).

Selain Presiden Jokowi, Sekjen PBB juga mempercayai lima pemimpin dunia lainnya sebagai anggota Champion Group, yaitu Presiden Senegal, Kanselir Jerman, Perdana Menteri Barbados, Perdana Menteri Denmark, dan Perdana Menteri Bangladesh.

Sebelumnya pada 14 Maret 2022, Sekjen PBB membentuk Global Crisis Response Group (GCRG) on Food, Energy, and Finance di Sekretariat PBB dan beranggota badan-badan/agensi PBB. GCRG memiliki peran untuk melakukan koordinasi antarbadan PBB, merumuskan aksi untuk atasi ketiga krisis tersebut, melakukan analisis data krisis, dan mendorong kerja sama untuk implementasi solusi.

Pembentukan Champions Group diharapkan dapat memastikan adanya kepemimpinan politis dan koordinasi tingkat politis yang dapat membantu mendorong implementasi dari berbagai usulan solusi, strategi dan aksi dari steering committee GCRG dalam mengatasi krisis pangan, energi dan keuangan.

Sumber: BeritaSatu.com