Beri Info Tersangka Penembakan di New York, 5 Orang Dihadiahi Rp 718 Juta

New York, Beritasatu.com - Departemen Kepolisian New York mengumumkan pada hari Jumat (15/4/2022), bahwa lima orang yang memberikan "informasi penting" yang membantu petugas melakukan penangkapan pada seorang pria yang didakwa kasus penembakan massal di kereta bawah tanah New York. akan berbagi hadiah US$50.000 (sekitar Rp 718 juta).

Frank R James, pria yang dituduh melakukan salah satu serangan paling kejam terhadap sistem angkutan massal kota itu, ditangkap di Manhattan pada hari Rabu setelah perburuan selama 30 jam yang dibantu oleh sejumlah pemberian informasi dari publik.

Menurut pengacaranya, James (62), juga menelepon tipline polisi untuk menyerahkan diri, sehingga membantu penangkapannya sendiri.

"Kami menghargai semua orang yang menanggapi panggilan kami untuk informasi untuk menemukan tersangka ini, termasuk semua yang tipsnya tidak berhasil," kata Komisaris Polisi Keechant Sewell dalam sebuah pernyataan.

"Kami mendesak masyarakat untuk bergabung dengan kami dalam upaya untuk menemukan tersangka ini dan warga New York melakukannya."

James dituduh melukai 30 orang dengan meledakkan bom asap dan mengeluarkan rentetan tembakan dalam kereta bawah tanah selama jam sibuk pada Selasa (12/4/2022) pagi waktu AS di Brooklyn.

Bagi warga Brooklyn pengguna kereta bawah tahah, pagi itu adalah hari yang penuh teror

Polisi mengatakan, 10 orang tertembak, meskipun semuanya diperkirakan selamat. Sekitar 20 lainnya terluka oleh tabung asap atau terinjak-injak penumpang ketakutan saat keluar dari gerbong kereta bawah tanah ke peron.

