India Terima Pesanan Sistem Pertahanan S-400 Rusia

New Delhi, Beritasatu.com- India telah menerima pesanan sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia. Seperti dilaporkan RT, Kamis (15/4/2022), pejabat menyatakan pengiriman akan terus berlanjut meskipun ada upaya Barat untuk memaksa negara-negara di seluruh dunia untuk menghentikan hubungan dengan Moskwa. Hal itu terkait invasi Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina.

“Platform rudal tiba di India melalui udara dan laut dan sejak itu telah dikerahkan di lokasi yang ditentukan,” kata pejabat senior pemerintah kepada India Today pada Kamis (14/4), seraya mencatat S-400 sekarang siap beroperasi.

Sumber menyebutkan Rusia adalah pemasok senjata utama untuk militer India, yang saat ini menimbun suku cadang dan peralatan. Upaya itu mungkin menghadapi kesulitan di masa depan karena sanksi Barat dan "pembatasan sistem perbankan" di Moskwa.

BACA JUGA Rusia Siap Jual Rudal S-400 ke India

“Kami terus menerima kiriman kami tanpa penundaan atau masalah, dan kiriman terbaru dari mesin yang dirombak diterima beberapa hari yang lalu meskipun perang [di Ukraina],” kata seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya.

Pengiriman terbaru datang lebih dari sebulan dalam operasi militer Rusia di Ukraina, yang telah memicu gelombang hukuman dari Amerika Serikat dan sekutunya. Washington dan lainnya juga telah berulang kali mendorong India untuk mengakhiri hubungan perdagangan dan keamanannya dengan Rusia, tetapi tekanan tersebut sejauh ini tidak banyak berpengaruh.

Selain pengiriman senjata yang berkelanjutan, New Delhi juga setuju untuk membeli lebih banyak minyak dan batu bara Rusia dalam beberapa pekan terakhir. Pejabat India dan Rusia juga telah membahas mekanisme pembayaran rubel-rupee untuk perdagangan antar negara, mengabaikan dolar dan euro.

Selama acara di Dewan Atlantik pada Rabu (13/4), Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen memperingatkan bahwa "koalisi terpadu dari negara-negara pemberi sanksi" tidak akan "tidak peduli" terhadap negara-negara yang "melemahkan" hukuman terhadap Rusia, mengecam mereka yang masih menunggu situasi.

Akuisisi India atas S-400 secara teknis bertentangan dengan undang-undang AS 2017, Countering American Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), yang disahkan sebagai tanggapan atas tuduhan campur tangan Rusia dalam pemilihan AS. Namun, Washington sejauh ini enggan untuk menerapkan atau mengabaikan pembatasan, menjaga kartu sanksi tetap ada dalam pembicaraan yang sedang berlangsung dengan New Delhi.

BACA JUGA Turki dan Rusia Akan Produksi Rudal S-400

Pejabat Rusia, bagaimanapun, bersikeras pengiriman dari kesepakatan militer itu akan terus berlanjut terlepas dari tekanan Washington.

“Kami tidak melihat adanya hambatan terkait pasokan S-400 ke India. Kami memiliki mekanisme dan rute untuk melanjutkan kesepakatan ini tanpa hambatan. Sanksi tidak akan mengganggu kesepakatan ini dengan cara apa pun, baik sanksi sebelumnya atau yang baru diberlakukan,” kata utusan Rusia untuk India, Denis Alipov bulan lalu.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com