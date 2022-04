Tahun 2021, Presiden Biden Klaim Pendapatan Rp 8,8 Miliar

Washington, Beritasatu.com- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden mengklaim total pendapatan US$ 610.702 (Rp 8,8 miliar) untuk tahun 2022. Seperti dilaporkan RT, pasangan Biden telah merilis pengembalian pajak mereka untuk tahun 2021 pada Jumat (15/4/2022).

Pasangan Biden diduga membayar US$150.439 (Rp 2,1 miliar) pajak pendapatan federal, US$ 30.765 (Rp 445 juta) pajak negara bagian ke Delaware, dan US$ 2.721 (Rp 39,4 juta) pajak penghasilan untuk Virginia, tempat Jill Biden mengajar di Northern Virginia Community College (NOVA).

Penghasilan Biden yang dilaporkan serupa dengan yang diklaim pada tahun 2020, ketika mereka juga mengklaim telah menghasilkan lebih dari US$ 600.000 (Rp 8,6 miliar). Gaji presiden AS adalah US$ 400.000 (Rp 5,7 miliar), ditambah rekening pengeluaran sekitar US$ 50.000 (Rp 724 juta), seperti yang ditetapkan oleh Kongres. Mereka dikenakan pajak sebesar 24,6%.

Memasuki Gedung Putih tampaknya telah mengurangi kapasitas penghasilan mereka, karena mereka telah melaporkan pendapatan sebesar US$ 985.223 (Rp 14,2 miliar), pada tahun 2019.

Wakil Presiden Kamala Harris dan suaminya Douglas Emhoff juga merilis pajak mereka, mengungkapkan pendapatan US$1,7 juta (Rp 24,6 miliar), di mana mereka dilaporkan membayar US$ 523.371 (Rp 7,5 miliar), pajak pendapatan federal, tingkat 31,6%.

Pada Jumat (15/4), Biden memuji transparansinya sendiri menyatakan presiden telah berbagi total 24 tahun pengembalian pajak dengan publik Amerika. Sekali lagi, Biden menunjukkan komitmennya untuk transparan dengan rakyat Amerika tentang keuangan komandan di ketua.

Tradisi kepresidenan untuk merilis pengembalian pajak sudah ada sejak Richard Nixon, seperti halnya tradisi mengaudit presiden. Pendahulu Biden, Donald Trump, tidak merilis pengembaliannya. Trump mengklaim bahwa laporan pajak tidak dapat dipublikasikan karena dia sudah diaudit. Trump juga menyumbangkan seluruh gaji presidennya saat menjabat.

Biden telah dituduh menghindari pajak pada masa lalu, karena diduga mengeksploitasi celah peraturan untuk menghindari pengeluaran lebih dari setengah juta dolar dalam pajak gaji. Pasangan ini juga dilaporkan menggunakan undang-undang privasi perusahaan Delaware yang terkenal ramah untuk menyembunyikan informasi keuangan mereka dari publik.

Selama empat tahun yang dihabiskan Biden di luar kantor antara pemerintahan Obama dan pemilihannya pada tahun 2020, mantan wakil presiden itu meraup setidaknya US$ 17,3 juta (Rp 250 miliar) dalam penjualan buku, biaya berbicara, dan peluang lain yang terbuka untuk mantan penghuni Gedung Putih.

Banyak kerabatnya juga memanfaatkan nama keluarga untuk menjadi sangat kaya, yang paling terkenal adalah putranya Hunter Biden, yang menguangkan dengan gaji bulanan lima digit di dewan perusahaan energi Ukraina Burisma meskipun tidak memiliki pengalaman di industri tersebut.

Saat ini, Hunter sedang diselidiki untuk transaksi keuangan yang meragukan di Tiongkok. Bagaimanapun, Presiden Biden telah bersikeras bahwa putranya tidak melakukan sesuatu yang ilegal.

Sumber: BeritaSatu.com