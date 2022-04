G-20 Sepakat Galang Dana Global Kesiapsiagaan Pandemi

London, Beritasatu.com- Negara-negara anggota G-20 telah setuju menyiapkan dana global untuk kesiapsiagaan pandemi. Seperti dilaporkan Reuters, Kamis (21/4/2022), kemungkinan dana itu akan ditempatkan di Bank Dunia.

AS dan Indonesia telah mendorong pembentukan dana kesiapsiagaan semacam itu untuk membantu dunia lebih siap menghadapi pandemi di masa depan. Namun sejumlah negara lain khawatir dana tersebut dapat melemahkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau mekanisme kesehatan global lainnya.

Namun, pernyataan yang dikeluarkan oleh Indonesia, ketua G-20, setelah pertemuan para menteri keuangan di Washington minggu ini mengonfirmasi bahwa G-20 telah “mencapai konsensus” untuk membentuk dana baru. Selanjutnya, dana itu digunakan untuk mengatasi apa yang disebut kesenjangan pembiayaan kesiapsiagaan, pencegahan pandemi dan tindakan.

Dikatakan, opsi yang paling efektif adalah dana perantara keuangan yang ditempatkan di Bank Dunia, dan tujuan dana itu akan dirinci pada pertemuan para menteri kesehatan G-20 pada bulan Juni.

WHO dan Bank Dunia awal pekan ini memperkirakan bahwa kesenjangan tahunan dalam pendanaan kesiapsiagaan pandemi adalah US$ 10,5 miliar (Rp 152 triliun) dan dana kesiapsiagaan apa pun perlu dibiayai selama lima tahun, menunjukkan permintaan US$ 50 miliar (Rp 724 triliun).

Namun, tidak ada rincian yang tersedia dari G-20 tentang ukuran dana perantara keuangan baru, atau FIF, atau tentang peran WHO di dalamnya.

Dalam rekomendasi WHO untuk G-20 awal pekan ini, dikatakan “penting” bahwa dana tersebut tidak merusak pendanaan kesehatan masyarakat lainnya, dan menunjukkan pentingnya WHO memiliki peran pengambilan keputusan dalam dana tersebut.

Berbicara pada Rabu (20/4), Presiden Bank Dunia, David Malpass mengatakan ada “peningkatan dukungan” untuk dana tersebut dan badan tersebut akan bekerja dengan WHO dan mitra lainnya dalam pembentukannya.

Sumber: BeritaSatu.com