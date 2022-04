AS Larang Masuk Semua Kapal Rusia

Washington, Beritasatu.com- Amerika Serikat (AS) melarang masuk semua kapal berbendera Rusia yang dimiliki atau dioperasikan Rusia. Seperti dilaporkan RT, Kamis (21/4/2022), Presiden Joe Biden mengumumkan bahwa semua kapal Rusia tidak dapat diterima di pelabuhan AS.

Washington akan mengikuti jejak Uni Eropa dan melarang semua kapal yang berafiliasi dengan Rusia untuk berlabuh di pelabuhan AS. Larangan tersebut berlaku untuk semua kapal yang mengibarkan bendera Rusia, dimiliki, atau dioperasikan oleh entitas dari negara tersebut.

“Tidak ada kapal, tidak ada kapal yang berlayar di bawah bendera Rusia, atau yang dimiliki atau dioperasikan oleh kepentingan Rusia, akan diizinkan untuk berlabuh di pelabuhan AS atau mengakses pantai kami. Tidak ada,” kata Biden pada Kamis pagi di Gedung Putih, setelah bertemu dengan perdana menteri Ukraina.

BACA JUGA Putin: Rudal Baru Rusia Akan Buat Musuh Berpikir Dua Kali

Uni Eropa melarang kapal-kapal Rusia dari pelabuhannya pada 6 April. Biden mengatakan langkah itu bermaksud untuk menolak keuntungan dari sistem ekonomi internasional yang dinikmati pada masa lalu.

Selain larangan pelabuhan, Biden mengumumkan satu program untuk membiarkan orang Ukraina berimigrasi ke AS secara langsung, bantuan ekonomi langsung senilai US$ 500 juta (Rp 7,2 triliun) ke Kyiv, dengan total bantuan hingga US$ 1 miliar (Rp 14,4 triliun) sejak Februari.

“Bantuan senilai US$ 800 juta (Rp 11,5 triliun) lagi dalam bentuk senjata, amunisi, dan peralatan. Bantuan baru akan melihat "puluhan howitzer" dan 144.000 butir amunisi dikirim ke militer Ukraina,” kata Biden.

BACA JUGA Rusia Gencar Serang Ukraina Timur, AS dan Sekutu Gelar Pertemuan

Menurut Biden, AS juga berbagi "intelijen tepat waktu yang signifikan" dengan Kyiv dan mengoordinasikan pengiriman senjata dari sekutu dan mitra, "mengirimnya langsung ke garis depan kebebasan.

Sekitar 18 howitzer derek, 200 pengangkut personel lapis baja usang dan 100 humvee sudah dalam perjalanan ke Ukraina, dan militer AS sedang melatih sekelompok kecil pasukan Ukraina untuk menggunakannya, di negara ketiga yang tidak disebutkan.

Rusia telah memperingatkan Barat bahwa mereka akan menargetkan sistem senjata apa pun yang dikirim ke Ukraina – seperti rudal S-300 Slovakia, yang dibawa Biden sebagai contoh bantuan yang berhasil ke Kyiv, yang dilaporkan dihancurkan awal bulan ini. Klaim dibantah oleh Bratislava.

“Biden mengklaim bahwa Ukraina telah memenangkan kemenangan bersejarah dalam pertempuran untuk Kyiv, dengan bantuan senjata, intelijen, dan bantuan lain yang diberikan oleh Barat. Pembayar pajak dan tentara Amerika dapat bangga bahwa mereka “membantu mempersenjatai dan mengusir agresi Rusia di Ukraina,” katanya.

Unit Rusia yang telah mendekati Kyiv dari barat dan utara pada awal Maret mundur pada akhir bulan tanpa perlawanan. Negosiator Moskwa dalam pembicaraan damai mengatakan penarikan mundur ini adalah isyarat niat baik terhadap pihak Ukraina.

“Konflik di Ukraina mungkin berlangsung untuk waktu yang sangat lama, dan yang paling penting adalah menjaga persatuan di dalam dan luar negeri. Ini adalah tanggung jawab AS untuk menyatukan seluruh dunia dalam pertempuran ini,” kata Biden.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com