Jadi Obat Terlaris, Pil Anticovid Pfizer Catat Pendapatan Rp 343 Triliun

New York, Beritasatu.com- Permintaan tinggi pil anticovid-19 menjadi Paxlovid dari Pfizer Inc sebagai obat terlaris dengan pendapatan hampir US$ 24 miliar (Rp 343 triliun). Seperti dilaporkan Bloomberg, Sabtu (23/4/2022), menurut perkiraan dari grup analitik Airfinity Ltd, Paxlovid dari Pfizer Inc di antara pengobatan terlaris dengan penjualan tercepat sepanjang masa.

“Penjualan keseluruhan pil anticovid-19 diperkirakan mencapai US$ 32,5 miliar (Rp 465 triliun) tahun ini, naik dari perkiraan sebelumnya US$ 19,5 miliar (Rp 279 triliun),” kata Airfinity yang berbasis di London, Jumat (22/4).

Penjualan pil dari Merck & Co dan Shionogi & Co juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan meningkatnya kasus dan pengobatan sebelumnya menjadi tidak efektif oleh varian baru.

Setelah penyerapan awal yang lambat, permintaan pil diperkirakan akan melonjak karena antibodi monoklonal kehilangan potensinya.

Sementara itu, Omicron dan sub-variannya seperti BA.2 terus menyebar, dan permintaan vaksin menurun.

Negara-negara kaya yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Eropa mendorong pembelian pil, sementara sebagian besar dunia menunggu versi generik.

Pengurangan pengujian Covid-19, kebingungan tentang siapa yang memenuhi syarat untuk perawatan, kendala produksi, penurunan tingkat rawat inap, dan persepsi varian Omicron sebagai kurang virulen dapat membatasi pertumbuhan pasar.

“Semua faktor tersebut telah menyebabkan peluncuran yang lemah secara tak terduga sejauh ini,” tulis analis Airfinity Arsalan Azad.

Di beberapa bagian AS, misalnya, persediaan telah tiba, tetapi penggunaannya lebih rendah dari yang diperkirakan.

Interaksi Paxlovid dengan sejumlah obat umum, beberapa di antaranya diambil oleh pasien yang lebih tua dengan risiko tinggi, memperumit upaya tersebut.

"Ada kemungkinan besar jika Anda meresepkannya kepada pasien Covid-positif yang berisiko tinggi, mereka akan melakukan sesuatu," kata Philip Almeter, kepala apoteker di University of Kentucky HealthCare.

Menurut seorang juru bicara, Beth Israel Lahey Health, salah satu dari dua jaringan terbesar di wilayah Boston, memiliki Paxlovid yang memadai untuk merawat pasien dan tidak melihat kebutuhan untuk membatasi penggunaan.

“Pil Covid-19 lebih murah dan lebih mudah diberikan daripada pengobatan lain, kemanjurannya menahan varian dan mereka harus memainkan peran penting ketika pandemi Covid-19 bergerak ke fase endemik yang lebih dapat diprediksi,” kata Azad.

Berbeda dengan perkiraan antivirus, Airfinity telah memangkas perkiraan pendapatan vaksin 2022 menjadi sekitar US$ 64 miliar (Rp 916 triliun) dari US$ 81 miliar (Rp 1.159 triliun).

“Pemerintah AS dengan cepat memindahkan Paxlovid ke apotek, rumah sakit, panti jompo dan fasilitas lainnya dan bekerja untuk memastikan dokter dan pasien tahu tentang obat tersebut, tetapi akan membutuhkan lebih banyak dana untuk mempertahankan kampanye,” ujar juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre pada Kamis.

"Jika permintaan sebesar US$10 miliar (Rp 143 triliun) diotorisasi, kira-kira setengahnya akan digunakan untuk menyelesaikan pesanan 20 juta dosis Paxlovid Pfizer. AS hanya membayar sekitar 11 juta dosis," kata para pejabat, dan sisanya akan menelan biaya hampir US$5 miliar (Rp 71, triliun).

Menurut Airfinity, obat Pfizer dapat mencatat pendapatan US$ 23,6 miliar (Rp 337 triliun) pada tahun 2022. Perkiraan rata-rata analis yang disurvei Bloomberg adalah US$ 26,9 miliar (Rp 385 triliun).

Saat tiga lusin pembuat obat akan memproduksi pil versi murah sebagai bagian dari upaya untuk memperluas pasokan di daerah berpenghasilan rendah, jumlah yang lebih besar diperkirakan tidak akan mencapai pasar sampai tahun depan.

