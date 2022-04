Bank Dunia: Invasi Rusia Akibatkan Kerusakan Bangunan Senilai Rp 859 Triliun

Washington, Beritasatu.com- Bank Dunia menyatakan invasi Rusia telah mengakibatkan kerusakan senilai US$ 60 miliar (Rp 859 triliun) di Ukraina. Seperti dilaporkan Reuters, Kamis (22/4/2022), Presiden Bank Dunia, David Malpass mengatakan taksiran itu dihitung dari kerusakan fisik pada bangunan dan infrastruktur Ukraina akibat invasi Rusia.

Malpass mengatakan pada konferensi Bank Dunia bahwa perkiraan awal tidak termasuk kerugian ekonomi yang meningkat dari perang. Taksiran tidak mempertimbangkan biaya ekonomi yang mencakup ekspor pertanian Ukraina yang cukup besar dan bisnis lainnya.

"Tentu saja perang masih berlangsung, sehingga biaya itu meningkat," katanya, seperti dikutip Reuters.

Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet menyatakan bahwa hukum humaniter internasional tampaknya telah diabaikan dalam perang.

Kantor itu menyatakan bahwa Angkatan bersenjata Rusia telah menembaki dan membom daerah-daerah berpenduduk tanpa pandang bulu, membunuh warga sipil dan menghancurkan rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur sipil lainnya - tindakan yang dapat dianggap sebagai kejahatan perang.

Dalam pidato yang direkam untuk konferensi yang sama, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakanbahwa Ukraina akan membutuhkan US$7 miliar (Rp 100 triliun) per bulan untuk menebus kerugian ekonomi.

“Dan kami akan membutuhkan ratusan miliar dolar untuk membangun kembali semua ini nanti,” tambahnya.

Saat misi di Ukraina telah memverifikasi 5.264 korban sipil sejauh ini, termasuk 2.345 kematian, 92,3% di antaranya tercatat di wilayah yang dikuasai pemerintah Ukraina.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet mencatat bahwa "jumlah sebenarnya akan jauh lebih tinggi karena kengerian yang ditimbulkan di daerah-daerah pertempuran sengit seperti Mariupol terungkap."

Gambar satelit yang dirilis Kamis menunjukkan kuburan massal di dekat Mariupol, tempat pejabat setempat menuduh Rusia mengubur hingga 9.000 warga sipil Ukraina.

Wali Kota Mariupol Vadym Boychenko menuduh Rusia menyembunyikan kejahatan militer mereka dengan mengambil mayat warga sipil dari kota dan menguburnya di Manhush.

Rusia, yang telah membantah klaim tersebut dan mengatakan gambar jalan-jalan yang dipenuhi mayat-mayat sengaja dipentaskan oleh Ukraina, telah melanjutkan ofensifnya, menargetkan kota-kota timur dan wilayah Donbas.

Pada Jumat, India dan Inggris meminta Rusia untuk segera melakukan gencatan senjata.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy berterima kasih kepada AS untuk bantuan militer baru US$ 800 juta (Rp 11,4 triliun). Dia mengatakan dalam pidato virtual di konferensi Bank Dunia bahwa Ukraina membutuhkan US$7 miliar (Rp 100 miliar) per bulan untuk menebus kerugian ekonomi yang disebabkan oleh Rusia.

"Dan kami akan membutuhkan ratusan miliar dolar untuk membangun kembali semua ini nanti," katanya, seraya menambahkan bahwa negara-negara yang telah menjatuhkan sanksi terhadap aset Rusia harus menggunakan uang itu untuk membantu membangun kembali Ukraina.

Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal mengatakan PDB Ukraina bisa turun 30% hingga 50%, dengan kerugian langsung dan tidak langsung mencapai US$ 560 miliar (Rp 8.017 triliun) sejauh ini.

Sumber: BeritaSatu.com