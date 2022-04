Ini 10 Negara Teratas dalam Pengeluaran Anggaran Militer di 2021

Stockholm, Beritasatu.com – Tren pengeluaran anggaran militer naik 0,7 persen pada tahun 2021 secara global. Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) mencatat, ada 10 negara teratas dalam pengeluaran anggaran militer di 2021.

Sipri dalam laporannya menyatakan, terlepas dari kejatuhan ekonomi akibat pandemi global Covid-19, negara-negara di seluruh dunia ternyata telah meningkatkan persenjataan mereka, dengan pengeluaran militer global naik sebesar 0,7 persen pada tahun lalu.

“Pada tahun 2021 pengeluaran militer naik untuk ketujuh kalinya berturut-turut mencapai US$ 2,1 triliun. Itu adalah angka tertinggi yang pernah kami catat,” Diego Lopes da Silva, peneliti senior di Sipri, mengatakan kepada AFP.

Amerika Serikat (AS) memipin di posisi teratas dalam pengeluaran anggaran militer di dunia. Pengeluaran anggaran militer AS, jauh melebihi negara lain dengan US$ 801 miliar.

Meski demikian, dalam dekade terakhir pengeluaran anggaran militer AS terfokus untuk penelitian dan pengembangan yang meningkat sebesar 24 persen sementara pengadaan senjata telah turun sebesar 6,4 persen.

"Pemerintah AS telah berulang kali menekankan perlunya mempertahankan keunggulan teknologi militer AS atas pesaing strategis," jelas Alexandra Marksteiner, peneliti lain di Sipri.

Tiongkok, pembelanja militer terbesar kedua di dunia dengan perkiraan US$ 293 miliar, meningkatkan pengeluarannya sebesar 4,7 persen, menandai peningkatan pengeluaran selama 27 tahun berturut-turut.

Akibat peningkatan belanja militer negara itu pada gilirannya menyebabkan tetangga regionalnya juga meningkatkan anggaran militer mereka, dengan Jepang menambahkan US$7 miliar, meningkat 7,3 persen, peningkatan tahunan tertinggi sejak 1972.

Sumber: AFP