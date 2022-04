AS: Rusia Gagal Capai Tujuan Perang di Ukraina

Washington, Beritasatu.com- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan Rusia telah gagal dalam tujuan perangnya di Ukraina. Sepert dilaporkan Al Jazeera, Senin (25/4/2022), Blinken mengatakan keberanian luar biasa Ukraina telah menggagalkan kemajuan Rusia di Kyiv.

“Dalam hal tujuan perang Rusia, Rusia telah gagal dan Ukraina telah berhasil,” kata Blinken dalam jumpa pers setelah dia dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengadakan pembicaraan dengan Zelensky yang berlangsung selama hampir tiga jam.

Dalam kunjungan resmi pertama AS ke Kyiv sejak invasi Rusia dua bulan lalu, Menlu AS menjanjikan bantuan baru senilai US$ 713 juta (Rp 10,3 triliun) untuk Ukraina dan negara-negara di kawasan itu, tempat invasi Rusia telah menimbulkan kekhawatiran akan agresi lebih lanjut oleh Moskwa.

Pada Senin, menurut Gedung Putih, Presiden Joe Biden menominasikan Bridget Brink, duta besar saat ini untuk Slovakia, untuk menjadi duta besar AS untuk Ukraina.

BACA JUGA AS Kirim Senjata Artileri ke Ukraina untuk Hancurkan Senjata Rusia

Pakar militer Barat mengatakan tujuan awal Presiden Rusia Vladimir Putin adalah untuk memenggal pasukan Ukraina dalam operasi kilat. Namun dia menghadapi tingkat perlawanan yang gagal diramalkan oleh dinas intelijen.

Pasukan Rusia telah kehilangan lebih dari 500 tank dan 300 kendaraan lapis baja, menurut blog khusus Oryx, yang mencantumkan kerugian material di Ukraina berdasarkan foto atau video yang dikumpulkan di medan perang.

Moskwa membantah berniat menggulingkan pemerintah Ukraina dan mengirim lebih banyak pasukan ke Ukraina timur. Minggu lalu, ia meluncurkan serangan masif di sana dalam upaya untuk merebut provinsi timur di wilayah Donbas.

BACA JUGA Menhan AS: Ukraina Bisa Menang Lawan Rusia dengan Peralatan yang Tepat

Blinken dan Austin mengatakan bahwa fakta bahwa mereka dapat mengunjungi Kyiv adalah bukti kegigihan Ukraina dalam memaksa Moskwa untuk meninggalkan serangan di ibu kota bulan lalu, di tengah janji bantuan lebih banyak untuk menangkis pasukan Rusia.

“Apa yang telah Anda lakukan dalam memukul mundur Rusia dalam pertempuran di Kyiv sangat luar biasa dan terus terang menginspirasi seluruh dunia. Kami di sini untuk mendukung Anda dengan cara apa pun yang memungkinkan.,” puji Austin kepada Zelensky.

linken berbicara kepada pemimpin Ukraina dengan mengatakan “alasan kami mendukung adalah karena Anda, karena keberanian, kepemimpinan, dan kesuksesan luar biasa yang Anda miliki dalam mendorong kembali agresi Rusia yang mengerikan ini”.

BACA JUGA AS Berencana Tuduh Rusia Gunakan Senjata Nuklir di Ukraina

Sebelum kunjungan pejabat AS, Zelensky telah mengajukan petisi kepada para pemimpin Barat untuk lebih banyak senjata berat dan pasokan yang menurutnya penting bagi Ukraina untuk akhirnya merebut kembali wilayah yang diduduki Rusia.

“Begitu kami memiliki [senjata lebih banyak], segera setelah ada cukup banyak, percayalah, kami akan segera merebut kembali wilayah ini atau itu, yang untuk sementara diduduki,” katanya kepada wartawan saat konferensi pers di stasiun metro di Kyiv.

Zelenskyy menambahkan bahwa para pemimpin Barat yang mengunjungi Ukraina seharusnya tidak datang dengan tangan kosong tetapi dengan bantuan militer yang dibutuhkan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com