AS Akan Buka Kembali Kedubes di Ukraina

Washington, Beritasatu.com- Amerika Serikat (AS) akan segera membuka kembali kedutaan besarnya di Ukraina. Seperti dilaporkan Reuters, Selasa (26/4/2022), pernyataan itu dilontarkan Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Pada Senin, Blinken juga menjanjikan lebih banyak bantuan militer dan memuji keberhasilan Ukraina dalam memukul mundur invasi Rusia.

Baik Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan fakta bahwa mereka bisa datang ke ibu kota Ukraina adalah bukti kegigihan Ukraina dalam memaksa Rusia untuk meninggalkan serangan di Kyiv bulan lalu.

"Apa yang telah Anda lakukan dalam memukul mundur Rusia dalam pertempuran Kyiv sangat luar biasa dan terus terang menginspirasi seluruh dunia. Kami di sini untuk mendukung Anda dengan cara apa pun yang memungkinkan," kata Austin kepada Presiden Volodymyr Zelensky pada pertemuan semalam setelah perjalanan kereta api dari Polandia.

Blinken memuji pencapaian Ukraina dalam mendorong kembali agresi Rusia yang mengerikan ini".

“Dalam hal tujuan perang Rusia, Rusia telah gagal dan Ukraina telah berhasil,” katanya dalam satu pengarahan di Polandia dalam perjalanan kembali dari Ukraina.

"Kami ingin melihat Rusia melemah hingga tidak dapat melakukan hal-hal seperti yang telah dilakukannya dalam menginvasi Ukraina," kata Austin.

Perang yang berlangsung selama dua bulan telah menewaskan atau melukai ribuan orang, membuat kota-kota menjadi puing-puing dan membuat lebih dari lima juta orang melarikan diri ke luar negeri. Tapi pasukan Rusia terpaksa mundur dari pinggiran Kyiv dalam menghadapi perlawanan keras Ukraina dan mereka belum merebut kota besar.

Para pejabat AS mengatakan keduanya menjanjikan US$ 713 juta (Rp 10,3 triliun) dalam bentuk bantuan baru untuk Ukraina dan negara-negara lain di kawasan yang dipandang berpotensi rentan terhadap ancaman Rusia.

Tambahan US$ 322 juta (Rp 4,6 triliun) dalam bantuan militer untuk Ukraina akan mengambil total bantuan keamanan AS sejak invasi dimulai sekitar US$ 3,7 miliar (Rp 53,4 triliun), kata seorang pejabat.

Duta Besar Rusia di Washington mengatakan Moskwa telah mengirim nota diplomatik menuntut penghentian pengiriman senjata AS ke Ukraina.

Sementara itu, Rusia berusaha mengganggu pasokan senjata ke Ukraina dari sekutunya dengan mengebom infrastruktur kereta apinya. Hal itu dikatakan komando militer Ukraina dalam satu pesan Facebook pada Senin.

Kementerian pertahanan Rusia kemudian menyatakan misilnya menghancurkan enam fasilitas yang menggerakkan jalur kereta api yang digunakan untuk mengirimkan senjata asing ke pasukan Ukraina di wilayah Donbas timur.

“Lima stasiun kereta api diserang di Ukraina barat dan tengah pada Senin dan satu orang tewas,” kata televisi Ukraina mengutip Kereta Api Ukraina yang dikelola pemerintah.

Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen laporan serangan terhadap infrastruktur kereta api. Secara konsisten, Rusia membantah menargetkan warga sipil atau berniat menggulingkan pemerintah Ukraina.

Sumber: BeritaSatu.com