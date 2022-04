Ukraina Minta Bantuan Ekonomi Rp 28 Triliun Per Bulan

Kyiv, Beritasatu.com- Ukraina meminta bantuan ekonomi darurat dari pemerintah Amerika Serikat (AS) hingga US$ 2 miliar (Rp 28 triliun) per bulan. Seperti dilaporkan RT, Selasa (26/4/2022), Menteri Keuangan Ukraina, Sergey Marchenko juga berharap bisa mengumpulkan US$3 miliar (Rp 43,3 triliun) bantuan internasional tambahan.

Berbicara kepada Washington Post, Marchenko mengatakan bahwa Ukraina perlu “untuk menutupi kesenjangan ini sekarang untuk menarik keuangan yang diperlukan dan memenangkan perang ini.”

Saat kunjungan ke Washington, DC pekan lalu, Marchenko bertemu dengan sejumlah pejabat senior AS, memperingatkan mereka bahwa tanpa dukungan keuangan yang diminta, Ukraina kemungkinan tidak akan mampu mengatasi, apa yang disebutnya, krisis kemanusiaan yang diakibatkan invasi Rusia.

Marchenko menjelaskan total US$5 miliar (Rp 72,2 triliun) per bulan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak Ukraina pada bulan April, Mei, dan Juni. Selain itu, Kyiv diharapkan untuk meminta tahap berikutnya untuk membantu Ukraina pulih dari semua kerusakan yang terjadi.

Kamis lalu, menteri juga dilaporkan menghadiri makan malam pribadi yang diselenggarakan oleh Deputi Menteri Keuangan Wally Adeyemo, yang mencakup perwakilan dari perusahaan-perusahaan top AS seperti Goldman Sachs, dan asosiasi pelobi Business Roundtable. Apalagi Marchenko bertemu dengan Menteri Keuangan Janet Yellen selama KTT G20 di Washington Rabu lalu.

Sejak dimulainya serangan militer Rusia di Ukraina pada akhir Februari, AS telah mengeluarkan sekitar US$ 1 miliar bantuan ekonomi untuk Kyiv. Tambahan US$ 500 juta (Rp 7,2 triliun) telah dibersihkan oleh pemerintahan Biden minggu lalu, di atas bantuan militer yang murah hati.

Kepada wartawan Kamis lalu,Yellen mengatakan bahwa Amerika harus menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan Ukraina. Dia menambahkan bahwa keperluan itu akan melibatkan kembali ke Kongres dengan permintaan tambahan.

Komentar Yellen muncul tak lama setelah Presiden Joe Biden menjelaskan bahwa dia akan meminta Kongres untuk memberikan lampu hijau bagi lebih banyak bantuan keuangan untuk Ukraina. Seorang pejabat AS anonim gambarkan kepada Washington Post sebagai salah satu prioritas utama pemerintah.

Beberapa anggota Kongres dan pejabat senior Ukraina sama-sama telah berulang kali menyarankan untuk menyerahkan aset beku milik bank sentral Rusia ke Ukraina. Namun, pemerintahan Biden sejauh ini tidak membuat janji apa pun. Yellen menggambarkan potensi penyerahan ini sebagai sesuatu yang tidak ingin dia lakukan dengan mudah.

Kepada Washington Post, menteri keuangan Ukraina mengatakan bahwa negaranya membutuhkan uang untuk memberikan perawatan kepada jutaan pengungsi internal Ukraina, serta membayar pensiun kepada pensiunan dan gaji profesional medis dan pendidikan.

