AS Akan Perluas Distribusi Pil Anticovid Paxlovid

Washington, Beritasatu.com- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden bertujuan untuk memperluas akses ke perawatan antivirus oral Covid-19 seperti Paxlovid dari Pfizer Inc. Seperti dilaporkan Reuters, Selasa (26/4/2022), Gedung Putih menyatakan otoritas menggandakan jumlah lokasi tempat Paxlovid tersedia.

Apotek yang berpartisipasi dalam program farmasi federal untuk mendistribusikan perawatan antivirus akan dapat memesan perawatan gratis langsung dari pemerintah AS mulai minggu ini.

Saat ini, apotek bergantung pada negara bagian untuk mendapatkan pil. Pemerintah mengirimkan perawatan ke apotek tertentu, serta langsung ke negara bagian dan pusat komunitas. Di bawah sistem saat ini, perawatan tersedia di sekitar 20.000 lokasi.

Menurut Gedung Putih, pemerintah mengharapkan untuk meningkatkan distribusi langsung mereka ke lebih dari 30.000 lokasi segera dan mencapai 40.000 lokasi selama beberapa minggu mendatang.

“Pengobatan benar-benar fase berikutnya dari pandemi ini, di mana kita harus membuat perawatan, perawatan yang sangat efektif ini, tersedia secara luas,” kata Ashish Jha, koordinator respons Covid-19 Gedung Putih, saat wawancara di CNN.

Permintaan untuk Paxlovid secara tak terduga ringan karena persyaratan kelayakan yang rumit, pengurangan pengujian Covid, dan potensi interaksi obat.

Paxlovid diharapkan menjadi alat utama dalam perang melawan Covid setelah mengurangi rawat inap atau kematian pada pasien berisiko tinggi sekitar 90 persen dalam uji klinis.

Hanya ada beberapa pengobatan antivirus yang terbukti. Yang lainnya adalah pil saingan molnupiravir dari Merck & Co yang jauh kurang efektif, dan remdesivir intravena dari Gilead Sciences Inc.

Amerika Serikat telah setuju untuk membeli hingga 20 juta pil dengan harga sekitar US$ 530 (Rp 7,6 juta) per dosis dan Pfizer sedang bersiap untuk memproduksi 3,5 juta pil yang diperuntukkan bagi penggunaan AS pada akhir April.

Hingga paruh pertama April, data AS menunjukkan telah mendistribusikan sekitar 1,5 juta dosis dan apotek masih memiliki lebih dari 500.000 yang tersedia.

Pemerintah juga berencana untuk meluncurkan lebih banyak situs tes yang didukung federal sebagai bagian dari inisiatif "Test to Treat" yang memungkinkan orang Amerika untuk dites Covid-19 di apotek dan menerima pil gratis jika mereka dites positif.

Saat ini ada 2.200 situs semacam itu dan Gedung Putih mengharapkan tambahan 10.000 situs untuk segera daring. Pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pasien dan penyedia layanan melalui kampanye pendidikan publik.

