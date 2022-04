Kebakaran Hutan Terbesar di New Mexico, Api Dekati Las Vegas

New Mexico, Beritasatu.com – Kebakaran hutan terbesar di Amerika Serikat (AS) terjadi di New Mexico. Kobaran api kini mendekati Kota Las Vegas.

Petugas pemadam di New Mexico pada Jumat (29/4/2022) gagal mengendalikan kobaran api dalam kebakaran hutan tersebut.

Api tengah menjalar ke kawasan hutan yang dekat dengan desa-desa di pegunungan.

Bencana itu menjadi kebakaran hutan paling merusak di wilayah Barat Daya AS karena menjalar lebih luas dan membakar lebih dini tahun ini daripada biasanya karena perubahan iklim, kata para ilmuwan.

Ribuan orang di lembah Mora, sekitar 40 mil timur laut dari Santa Fe, bersiap untuk mengungsi ketika asap kebakaran hutan terlihat dari hutan di sekitar kawasan pertanian Ledoux.

Angin kencang meniup bara api sejauh lebih dari 1 mil (1,6 km) dan membuat kebakaran hutan terus meluas.

Sejak 6 April, api telah melalap sekitar 30.351 hektare kawasan hutan Pegunungan Sangre de Cristo, menghancurkan ratusan rumah dan bangunan.

"Terlihat sangat mengerikan di sana," kata komandan insiden Carl Schwope dalam jumpa pers. "Dengan kecepatan seperti itu, sangat sulit bagi kami mengendalikan api."

Angin diperkirakan berembus dari selatan pada Sabtu, mendorong kobaran api ke arah desa-desa seperti Mora, juga kota Las Vegas yang dihuni 14.000 jiwa, kata pejabat dinas kebakaran.

Sumber: ANTARA