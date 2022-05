Bill Gates Serukan Pembentukan Gugus Tugas Pandemi Global

Washington, Beritasatu.com- Bill Gates menyerukan gugus tugas pandemi global dan dunia harus mempersenjatai diri melawan krisis kesehatan pada masa depan. Seperti dilaporkan RT, Senin (2/5/2022), Gates memperingatkan ada kemungkinan bahwa dunia belum melihat yang terburuk.

“Organisasi Kesehatan Dunia saat ini adalah satu-satunya badan yang dapat membuat dan mengelola tim ahli kesehatan multi-domain terbaik untuk mendeteksi, mencegah, dan memerangi pandemi di masa depan,” kata salah satu pendiri Microsoft Bill Gates, seraya mengeluhkan kekurangan dana meskipun pendonor teratas.

Dengan lebih dari 6,2 juta orang diperkirakan telah meninggal karena atau dengan Covid-19 selama pandemi, peringatan Gates disampaikan dalam satu wawancara dengan Financial Times yang diterbitkan pada Minggu (1/5), hanya beberapa hari. sebelum buku barunya, 'How to Prevent the Next Pandemic', siap diluncurkan.

"Kami masih berisiko pandemi ini menghasilkan varian yang akan lebih menular dan bahkan lebih fatal," kata Gates memperingatkan.

Sambil mengatakan tidak ingin menjadi "suara malapetaka dan kesuraman,” Gates memperkirakan risiko bahwa manusia bahkan belum melihat yang terburuk dari pandemi di jauh di atas 5 persen. Dia menekankan perlunya mengembangkan vaksin baru yang lebih tahan lama.

Filantropis berkantong tebal itu mengulangi seruannya untuk membentuk tim tanggap darurat global yang beroperasi di bawah Global Epidemic Response and Mobilization (GERM), dengan anggaran tahunan setidaknya US$ 1 miliar (Rp 14,5 triliun).

Gates mengatakan jumlah uang yang dibutuhkan untuk inisiatif ini “sangat kecil dibandingkan dengan manfaatnya,” dan menyebutnya sebagai ujian kemampuan para pemimpin dunia untuk “mengambil tanggung jawab baru.”

Bulan lalu, Gates memberikan TED Talk di Vancouver untuk menguraikan gagasan itu, yang juga dijelaskan dalam bukunya, dengan mengatakan dia mengharapkan kelompok itu terdiri dari setidaknya 3.000 dokter, ahli epidemiologi, pakar kebijakan dan komunikasi, dan diplomat yang beroperasi di bawah arahan WHO.

Buku Gates mendapat pujian dari Direktur WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang sepenuhnya setuju dengan desakan Gates.

“Kita harus bertindak berdasarkan pelajaran Covid-19 dan berinovasi sehingga kita dapat memberikan solusi kesehatan yang cepat dan adil untuk mencegah pandemi berikutnya,” katanya.

Meskipun bukan ahli medis bersertifikat dan tidak menyelesaikan kuliah, kekayaan Gates yang besar telah memungkinkannya untuk secara efektif mendominasi kebijakan kesehatan global. Melalui Gates Foundation sebagai kontributor swasta terbesar untuk badan kesehatan global, Gates berada di belakang pemerintah AS dalam hal pendanaan.

