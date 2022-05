WHO: Jumlah Kematian Global Akibat Covid-19 Hampir 15 Juta Jiwa

Jenewa, Beritasatu.com- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menempatkan jumlah kematian global Covid-19 hampir 15 juta jiwa. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Kamis (5/5/2022), data resmi WHO itu mengungkap bahwa pandemi virus corona menewaskan hampir tiga kali lebih banyak orang daripada yang dilaporkan secara resmi.

“Ada 14,9 juta kematian berlebih yang terkait dengan Covid-19 pada akhir 2021,” kata badan PBB itu pada Kamis.

Jumlah resmi kematian yang secara langsung disebabkan oleh Covid-19 dan dilaporkan ke WHO pada periode itu, dari Januari 2020 hingga akhir Desember 2021, sedikit lebih dari 5,4 juta.

Menurut WHO, hampir 50 persen dari kematian yang sampai sekarang belum dihitung berada di India. Di sana, ada 4,7 juta orang dilaporkan meninggal akibat pandemi. Jumlah itu mencapai penghitungan 10 kali lebih tinggi dari angka resmi negara itu sendiri dan hampir sepertiga dari total global.

BACA JUGA WHO Peringatkan Pandemi Covid-19 Belum Berakhir

Kelebihan kematian dihitung sebagai perbedaan antara jumlah kematian yang telah terjadi dan jumlah yang diharapkan tanpa adanya pandemi, berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya.

Angka-angka WHO mencerminkan orang yang meninggal karena Covid-19 secara langsung dan tidak langsung karena efek pandemi yang lebih luas pada sistem kesehatan dan masyarakat. Mereka tidak dapat mengakses layanan kesehatan untuk kondisi lain ketika sistem kewalahan selama gelombang besar infeksi.

Mendapatkan angka akurat tentang kematian Covid-19 di seluruh dunia telah menjadi masalah selama pandemi terutama karena pengujian yang terbatas dan perbedaan dalam cara pemerintah menyusun data tersebut.

Menurut WHO, bahkan sebelum pandemi, sekitar enam dari 10 kematian di seluruh dunia tidak terdaftar.

BACA JUGA WHO Peringatkan Peningkatan Kematian Covid-19 yang Mengkhawatirkan

“Data yang serius ini tidak hanya menunjukkan dampak pandemi tetapi juga kebutuhan semua negara untuk berinvestasi dalam sistem kesehatan yang lebih tangguh yang dapat mempertahankan layanan kesehatan penting selama krisis, termasuk sistem informasi kesehatan yang lebih kuat,” ujar Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom kata Ghebreyesus.

Panel WHO, yang terdiri dari pakar internasional yang telah mengerjakan data selama berbulan-bulan, menggunakan kombinasi informasi nasional dan lokal, serta model statistik, untuk memperkirakan total di mana datanya tidak lengkap.

Model lain juga telah mencapai kesimpulan serupa tentang jumlah kematian global yang jauh lebih tinggi daripada statistik yang tercatat.

BACA JUGA WHO Sedang Analisis Dua Subvarian Omicron Baru

Para ilmuwan di Institute of Health Metrics and Evaluation di University of Washington memperkirakan ada lebih dari 18 juta kematian akibat Covid dari Januari 2020 hingga Desember 2021 dalam satu penelitian terbaru yang diterbitkan dalam jurnal medis The Lancet.

Sebagai perbandingan, sekitar 50 juta orang diperkirakan telah meninggal dalam pandemi Flu Spanyol 1918, dan 36 juta telah meninggal karena HIV sejak epidemi dimulai pada 1980-an.

Bharat Pankhania, seorang spesialis kesehatan masyarakat di Universitas Exeter Inggris, mengatakan mungkin tidak akan pernah ada korban sebenarnya dari kehancuran yang ditimbulkan oleh Covid-19, terutama di negara-negara miskin.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com