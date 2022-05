AS Dituduh Bantu Ukraina Bunuh Jenderal Rusia

Washington, Beritasatu.com- Amerika Serikat (AS) telah membantu pasukan Ukraina dalam membunuh para jenderal Rusia dengan berbagi informasi intelijen. Seperti dilaporkan New York Times, Kamis (5/5/2022), AS memberitahu lokasi jenderal Rusia saat berada di wilayah Ukraina.

“Washington dilaporkan memberikan informasi kepada Kyiv tentang markas militer bergerak Rusia, yang dikatakan sering berpindah-pindah di zona konflik. Kiev kemudian menggabungkan data ini dengan intelijennya sendiri untuk melakukan serangan artileri atau serangan lain yang menyebabkan kematian perwira komando,” kata sumber kepada surat kabar itu.

Para pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim, menolak untuk merinci berapa banyak jenderal Rusia yang tewas dengan bantuan Amerika.

Mereka juga tidak mengungkapkan metode yang digunakan oleh Washington untuk memperoleh data di markas komando Rusia atas kekhawatiran bahwa hal itu dapat menghambat pengumpulan intelijen lebih lanjut.

NYT menunjukkan bahwa selama konflik antara Moskow dan Kiev, badan-badan AS telah bergantung pada variasi y sumber, termasuk satelit rahasia dan komersial, untuk melacak pergerakan pasukan Rusia.

Sumber menyebut bantuan yang dilaporkan dalam menargetkan para jenderal adalah bagian dari upaya rahasia oleh pemerintahan Biden untuk memberikan intelijen medan perang secara real-time ke Ukraina.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Adrienne Watson telah menolak laporan itu, bersikeras bahwa intelijen medan perang Amerika tidak diberikan kepada pasukan Ukraina "dengan maksud untuk membunuh para jenderal Rusia."

Juru bicara Pentagon John Kirby mengakui bahwa AS memasok "Ukraina dengan informasi dan intelijen yang dapat mereka gunakan untuk membela diri," tetapi menolak untuk mengungkapkan rincian data itu.

AS telah secara aktif memasok Ukraina dengan senjata dan dana di tengah konfliknya dengan Rusia, dengan Kirby mengungkapkan pekan lalu bahwa US$ 4,3 miliar telah dialokasikan untuk tujuan ini sejak 2021.

Moskwa telah berulang kali menyatakan bantuan semacam itu ke Ukraina hanya mengacaukan situasi dan menghambat prospek untuk mencapai perdamaian. Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyalahkan blok NATO yang dipimpin AS karena “pada dasarnya berperang dengan Rusia melalui proxy dan mempersenjatai proxy itu.”

