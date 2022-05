Dukung Ukraina, Bono U2 Gelar Konser di Stasiun Metro Kyiv

Kyiv, Beritasatu.com - Penyanyi Irlandia Bono, dari grup U2, mengadakan konser di stasiun metro atau stasiun kereta bawah tanah Kyiv pada hari Minggu (8/5/2022). Di sana, dia memuji perjuangan Ukraina untuk "kebebasan" dan menyerukan perdamaian segera datang.

Dari peron stasiun kereta bawah tanah di ibu kota Ukraina, musisi legendaris berusia 61 tahun itu dan gitaris The Edge, menampilkan beberapa lagu klasik grup, seperti Sunday Bloody Sunday, Desire atau With or Without You.

"Rakyat Ukraina tidak hanya berjuang untuk kebebasan mereka sendiri, mereka berjuang untuk kita semua yang mencintai kebebasan," kata penyanyi itu.

Bono juga mengacu pada konflik yang melanda negaranya, Irlandia, dan masalah yang dipicu dengan tetangganya yang kuat, Inggris.

"Kami berdoa agar mereka segera menikmati kedamaian ini," tambahnya.

Hanya sebulan setelah merilis lagunya Walk on Ukraina, yang didedikasikan untuk korban Ukraina dari invasi Rusia, Bono mengunjungi beberapa daerah yang paling terkena dampak invasi. Bono menyebut kunjungan ini atas permintaan Presiden Volodymir Zelensky, yang akan ditemuinya nanti.

Di Borodyanka, setelah membaca puisi di sebelah patung penyair Ukraina Taras Shevchenko, Bono menyatakan keyakinannya bahwa kaum muda Rusia akan mengubah negaranya dan mengusir Presiden Vladimir Putin.

Penampilan tak terduga dari Bono, yang sepanjang kariernya telah terlibat dalam banyak hal termasuk memerangi kemiskinan dan AIDS, terjadi saat sirene antipesawat meraung di Kyiv dan pertempuran berkecamuk di timur negara itu.

Dalam konser tersebut, Bono mengundang seorang tentara Ukraina untuk menyanyikan lagu Stand by Me.

Di antara sedikit penonton di pertunjukan itu adalah anggota angkatan bersenjata Ukraina. "Itu emosi yang bagus, itu saja," kata salah satu dari mereka.

Sumber: Marca