Hadiri KTT Khusus ASEAN-AS, Jokowi Bertolak ke Washington

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi), hari ini meninggalkan Tanah Air menuju Washington DC, Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri KTT ASEAN-AS, pada 12-13 Mei 2022.

“Pagi hari ini, saya dan delegasi akan berangkat melaksanakan kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat dari tanggal 11-13 Mei 2022,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di VVIP Room Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, Selasa (10/5/2022).

Presiden Jokowi mengatakan, bersama para pemimpin negara-negara Asia Tenggara (Asean) lainnya, ia akan berpartisipasi dalam rangkaian pertemuan KTT Khusus ASEAN-AS, selama dua hari.

“Adapun rangkaian pertemuan yang saya hadiri adalah pertemuan dengan anggota Kongres AS, pimpinan perusahaan setingkat chief executive officer (CEO) perusahaan besar AS, Wakil Presiden AS Kamala Harris beserta Tim Perubahan Iklim Amerika Serikat, serta pertemuan tingkat tinggi pemimpin Asean dan Presiden Joe Biden,” jelas Presiden Jokowi.

