JK Raih Penghargaan Tertinggi dari Pemerintah Jepang

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla (JK) meraih penghargaan tertinggi bintang jasa utama The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun dari Pemerintah Jepang. Penganugerahan ini disampaikan langsung oleh Kaisar Jepang Naruhito melalui upacara kenegaraan di Istana Kekaisaran (Imperial Palace) pada Selasa, 10 Mei 2022.

Jusuf Kalla menerima penghargaan tertinggi Pemerintah Jepang ini karena telah berkontribusi besar untuk memperkuat hubungan bilateral dan mempromosikan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Jusuf Kalla didampingi Ibu Mufidah Jusuf Kalla, memasuki area kawasan Istana Kaisar sekitar pukul 09.30 Waktu Tokyo Jepang.

"Saya merasa bersyukur, tadi pagi oleh Kaisar Jepang diberikan kepada saya The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun, hal ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Jepang sangat kuat," demikian disampaikan Jusuf Kalla seusai media briefing yang diselenggarakan di Wisma Duta.

“ini adalah penghargaan bukan hanya ke saya, tapi juga kepada bangsa Indonesia”, tegasnya.

