Portugal Catat Kasus Covid Baru Tertinggi di Uni Eropa

Lisbon, Beritasatu.com- Portugal mencatat kasus Covid baru tertinggi di Uni Eropa (UE) dalam tujuh hari terakhir. Seperti dilaporkan Xinhua, Rabu (10/5/2022), data itu diungkap dalam satu studi penelitian Universitas Oxford yang dirilis pada Senin (9/).

Jumlah kasus infeksi Portugal lebih dari dua kali lipat rata-rata harian Uni Eropa, yaitu 447 kasus baru per juta penduduk, menurut perhitungan analis dari Our World in Data, satu proyek penelitian yang berbasis di Universitas Oxford.

Adapun jumlah kematian harian baru per satu juta penduduk, Portugal adalah negara kedelapan di Uni Eropa, dengan rata-rata 1,97 kematian Covid-19 dalam tujuh hari terakhir.

Rata-rata kematian harian baru di Uni Eropa adalah 1,43, sedangkan rata-rata dunia adalah 0,2.

Menurut data dari Direktorat Jenderal Kesehatan (DGS) Portugal, 76.183 kasus Covid-19 diidentifikasi antara 26 April dan 2 Mei, yang merupakan peningkatan 27 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pada awal April, satu studi bersama oleh DGS dan Institut Kesehatan Nasional Doutor Ricardo Jorge, satu organisasi publik dari Kementerian Kesehatan. Studi menemukan bahwa pandemi Covid-19 di Portugal saat ini mempertahankan "penularan yang sangat tinggi," dengan kematian menunjukkan "meningkatkan tren."

Kejutan serupa datang dalam hal "kematian harian baru" dari Covid-19. Portugal juga merupakan yang tertinggi di negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi. Jelaskan laporan, rata-rata jumlah kematian harian di Eropa adalah 1,43 warga sedangkan untuk seluruh dunia (termasuk banyak negara dengan tingkat vaksinasi yang sangat rendah), penghitungannya turun menjadi 0,2.

Dari semua laporan, pandemi telah memicu "lebih dari 500 juta infeksi" oleh virus corona SARS-CoV-2, yang mengarah ke "lebih dari enam juta kematian yang dikaitkan dengan penyakit di seluruh dunia". Tingkat kematian Portugal cukup banyak dengan 22.420 kasus, di mana sebagian besar adalah orang tua.

Sumber: BeritaSatu.com