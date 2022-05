G-20 YakinBali Guideline Berkontribusi Pemulihan Ekonomi Global

Labuan Bajo, Beritasatu.com- Delegasi G-20 sependapat bahwa penyusunan Bali Guidelines akan memberikan kontribusi dalam pemulihan ekonomi global. Delegasi yang hadir secara daring pada “The 1st Tourism Working Group 2022” menyebut pemulihan ekonomi berpusat pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Penyusunan Bali Guidelines sendiri menjadi salah satu outcome document dari pelaksanaan Tourism Working Group.

“Selama dua hari terakhir, kami telah berkumpul untuk mempertimbangkan bagaimana upaya dalam mendorong pemulihan pariwisata dan membuat pariwisata lebih inklusif dan tangguh melalui pedoman Bali dan lima garis tindakannya,” kata

Chair of Tourism Working Group, Frans Teguh, di Sudamala Resort, Labuan Bajo, NTT, Rabu (11/5/2022) malam.

Negara anggota G-20 telah menyampaikan pendapat hingga best practice yang mereka lakukan dalam menghadapi isu yang terdapat dalam Bali Guidelines, untuk nantinya dibahas kembali dalam Tourism Working Group Meeting yang kedua dan

akan disepakati bersama pada Tourism Ministerial Meeting.

BACA JUGA Bizhare Gandeng Kementerian di Ajang Presidensi G-20

“Saya berharap dapat menyambut para delegasi G-20 secara langsung di Bali pada 23 September 2022 dalam pertemuan kedua Tourism Working Group, yang akan segera diikuti oleh Tourism Ministerial Meeting pada tanggal 26 September 2022 dan

perayaan World Tourism Day yang jatuh pada tanggal 27 September 2022,” ujar Frans.

Para delegasi sangat mendukung "Bali Guidline" yang berpusat pada kesejahteraan masyarakat lokal serta pelaku ekonomi kreatif.

“Kami akan memastikan bahwa pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik. Termasuk dengan memperluas peluang pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan, mengubah cara pelatihan kami di bidang pariwisata,” ujar Frans Teguh.

BACA JUGA Teten Sebut Presidensi G-20 Momentum UMKM Unjuk Gigi

"The 1st Tourism Working Group" juga mendapat apresiasi dan respons yang positif dari para delegasi G-20, negara tamu dan juga organisasi internasional.

“Atas nama tim kepresidenan Indonesia, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua delegasi dari negara-negara anggota G-20 serta organisasi internasional karena telah memuaskan kami dengan kehadiran

virtual dan kontribusi penting anda selama pertemuan ini," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, para delegasi G-20 menyampaikan pendapat soal lima line of action yang menjadi fokus utama dalam forum “The 1st Tourism Working Group”.

Di antaranya, isu human capital yang berkenaan dengan pekerjaan, skills, entrepreneurship, dan edukasi. Delegasi G-20 sepakat agar meningkatkan pelatihan reskilling dan upskilling yang berkelanjutan.

BACA JUGA Guru Besar UI Puji Diplomasi Jokowi Pertahankan Keutuhan G-20

Selanjutnya, pada line of action yang kedua, yaitu inovasi, digitalisasi, dan ekonomi kreatif. Fokus pada pembahasan ini adalah delegasi akan memperkuat digitalisasi pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Line of action yang ketiga yaitu women and youth empowerment.

Fokus delegasi G-20 pada isu ini adalah kesetaraan gender yang lebih baik dalam hal kompensasi dan representasi perempuan dalam peran kepemimpinan. Serta menekankan pentingnya program pelatihan untuk mendukung pengusaha muda di bidang pariwisata.

Pada line of action yang keempat , yaitu climate action, biodiversity conservations, dan circular economy, delegasi G20 berkomitmen untuk membuat pariwisata global yang berkelanjutan.

BACA JUGA Undang Putin ke G-20 Tak Berarti Jokowi Tutup Mata dengan Situasi di Ukraina

Sementara, line of action yang kelima, yakni kerangka kebijakan, tata kelola, dan investasi, bahwa fokus delegasi G20 yaitu menekankan pentingnya kolaborasi untuk memastikan bahwa investasi dalam pariwisata adalah investasi inklusif yang

bermanfaat pada masyarakat.

"Kami telah mencatat semua yang poin dalam forum ini. Masukan serta intervensi para panelis sangat bermanfaat dalam penyempurnaan Bali Guidelines. Setelah ini, kami akan membagikan conclusion tersebut kepada semua delegasi,” tutup Frans.

Dalam kesempatan itu, Frans Teguh juga mengundang para delegasi ke acara berbagai side event G20, yaitu Asian Venture Philanthropy Network Conference pada 21-24 Juni 2022 di Bali, International Wellness Tourism Conference and Festival pada 5-7 Agustus 2022 di Solo, dan World Conference on Creative Economy pada 5-7 Oktober 2022 di Bali.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com