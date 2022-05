Kasus Kematian Covid-19 di AS Tembus Angka 1 Juta Orang

New York, Beritasatu.com – Kasus kematian Covid-19 di AS telah menembus angka 1 juta orang, yang ditandai pihak Gedung Putih pada Kamis (12/5/2022). Berdasarkan data Worldometers pada hari ini, jumlah kematian di AS telah mencapai 1.025.764.

Pada saat yang bersamaan kota-kota besar di AS seperti New York mencoba “membalikkan halaman” dari tragedi pandemi mereka, meskipun ada ancaman gelombang lain.

"Hari ini, kami menandai tonggak sejarah yang tragis: satu juta nyawa orang Amerika hilang karena Covid-19," kata Presiden AS Joe Biden dalam sebuah pernyataan yang mengakui rasa sakit "tak henti-hentinya" dari mereka yang kehilangan orang yang dicintai selama pandemi.

BACA JUGA Kasus Harian Covid-19 AS Tembus 1 Juta di Tengah Lonjakan Omicron

Dia meminta warga untuk "tetap waspada terhadap pandemi ini" dan mengatakan "penting" bagi Kongres untuk mendanai sumber daya seperti pengujian, vaksin, dan perawatan.

Bagi banyak orang, jumlah lebih dari satu juta kematian sulit untuk dipahami.

"Tidak terduga," Diana Berrent, salah satu orang pertama di negara bagian New York yang terjangkit Covid-19, mengatakan tentang jumlah korban yang jauh melebihi prediksi terburuk para ahli epidemiologi saat pecahnya krisis pada musim semi 2020.

Saat itu, New York City adalah pusat virus. Rumah sakit dan kamar mayat dibanjiri pasien dan korban, di mana suara sirene ambulans terdengar di jalan-jalan kosong ketika presiden saat itu Donald Trump merespons dengan kacau di Washington.

Dua tahun kemudian, kehidupan di Big Apple sebagian besar kembali normal ketika penduduk berusaha untuk melupakan trauma kolektif dari virus yang telah menewaskan 40.000 warga New York di belakang mereka.

Lampu panggung Broadway kembali terang, turis kembali menaiki kereta kuda di Central Park, taksi kuning menyumbat jalanan utama dan bar di kawasan bisnis kembali ramai dengan obrolan pasca-kerja.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: AFP