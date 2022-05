KTT Global Covid-19, AS Janji Bagi Teknologi Buat Vaksin

Washington, Beritasatu.com - Amerika Serikat (AS) akan berbagi teknologi yang digunakan untuk membuat vaksin Covid-19 melalui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan bekerja untuk memperluas pengujian cepat dan perawatan antivirus untuk populasi yang sulit dijangkau, kata Presiden Joe Biden, Kamis (12/5/2022).

AS akan menyumbang tambahan US$ 200 juta untuk dana kesehatan global untuk kesiapsiagaan pandemi di masa depan di Bank Dunia, katanya, sehingga total kontribusinya menjadi US$ 450 juta.

"Kami menyediakan teknologi kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah AS, termasuk protein lonjakan stabil yang digunakan dalam banyak vaksin Covid-19," kata Biden dalam pidato pembukaannya untuk KTT Covid-19 global kedua.

KTT, yang diselenggarakan bersama oleh AS, Belize, Jerman, Indonesia, dan Senegal, diadakan secara virtual pada hari Kamis (12/5/2022) bagi negara-negara untuk membahas upaya mengakhiri pandemi dan mempersiapkan diri menghadapi ancaman kesehatan di masa depan.

Ini diatur untuk membangun upaya dan komitmen yang dibuat pada KTT global pertama pada bulan September, termasuk membuat lebih banyak orang divaksinasi, mengirim tes dan perawatan ke populasi berisiko tertinggi, memperluas perlindungan kepada petugas kesehatan, dan menghasilkan pembiayaan untuk kesiapsiagaan pandemi.

Setidaknya 14 negara lainnya, Kanada, Kolombia, India, Italia, Jepang, Selandia Baru, Nigeria, Norwegia, Palau, Rwanda, Afrika Selatan, Korea Selatan, Spanyol, dan Tanzania, serta WHO, Komisi Eropa, perusahaan sektor swasta seperti Google, dan organisasi non-pemerintah seperti Bill & Melinda Gates Foundation, mengikuti KTT tersebut.

"KTT ini adalah kesempatan untuk memperbarui upaya kami, untuk menjaga agar pandemi ini terkendali dan mencegah krisis kesehatan di masa depan," kata Biden.

Dia meminta para pemimpin dunia untuk mempertimbangkan bagaimana negara mereka dapat berkontribusi lebih jauh untuk respons pandemi global.

Sumber: CNA/Reuters