Presiden Jokowi Akan Hadiri KTT Khusus ASEAN-AS

Jakarta, Beritasatu.com - Pada hari keempat di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Jumat (13/5/2022), Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghadiri sejumlah rangkaian KTT Khusus ASEAN-AS yang bertempat di Departemen Luar Negeri AS.

Mengawali agendanya hari ini, Presiden Jokowi dan para pemimpin negara-negara ASEAN dijadwalkan akan menghadiri working lunch dengan Wakil Presiden (Wapres) AS Kamala Harris di Departemen Luar Negeri AS, dan dilanjutkan dengan pertemuan formal antara pemimpin negara-negara ASEAN dengan Wapres AS.

Kemudian pada sore harinya, Presiden Jokowi akan menghadiri KTT Khusus ASEAN-AS di tempat yang sama, dihadiri oleh para pemimpin negara-negara ASEAN dan Presiden AS Joe Biden.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja kali ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

