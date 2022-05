Jokowi Tekankan Pentingnya Penguatan Kemitraan ASEAN-AS

Washington, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya penguatan kemitraan ASEAN-AS untuk mengantisipasi pandemi yang akan datang. Hal tersebut disampaikan Presiden saat menyampaikan sambutannya pada working lunch dengan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris di Departemen Luar Negeri AS, Washington DC, Jumat (13/5/2022) waktu AS.

Untuk penguatan kerja sama tersebut, Jokowi menyampaikan ada 4 hal yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Pertama, kerja sama pembangunan sistem deteksi dini yang lebih efektif. Bentuk kerja sama yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk pertukaran informasi dan penguatan kapasitas deteksi.

“Kedua, kerja sama untuk membentuk medical inventory buffer Kawasan. Solusi kesehatan Solusi kesehatan tingkat kawasan penting sekali untuk diperkuat guna menangani pandemi global seperti Covid-19,” kata Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden menambahkan bersama AS, ASEAN dapat mengembangkan ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies, sehingga dapat menjadi inventory buffer kebutuhan kesehatan di kawasan.

Kemudian ketiga, kata Jokowi, kemandirian industri kesehatan kawasan. AS dapat berperan penting di sini melalui dukungan investasi, kerja sama riset, transfer teknologi, dan akses ke bahan baku produksi.

Untuk hal ini, Presiden menekankan pada tujuan jangka panjangnya, yaitu mendorong keterlibatan negara ASEAN dalam rantai pasok kesehatan global.

