Rusia Ingin Bintang Basket AS Ditukar Pedagang Senjata

Moskwa, Beritasatu.com – Media pemerintah Rusia melaporkan kemungkinan Moskwa akan menawarkan pertukaran tahanan dengan memberikan pemain bintang basket wanita AS (WNBA) Brittney Griner dengan pedagang senjata terkenal Rusia, Viktor Bout.

Rencana pertukaran tahanan ini dimuat dalam beraoa media Rusia akhir pekan lalu.

Bout, yang eksploitasinya membuatnya mendapat julukan "Pedagang Maut," membanjiri konflik sengit di Afrika dan Timur Tengah dengan senjata, kata pihak berwenang AS. Dia ditangkap selama operasi penangkapan di Thailand pada tahun 2008, diekstradisi ke AS dan dijatuhi hukuman 25 tahun karena konspirasi untuk membunuh warga AS, pengiriman rudal anti-pesawat dan memberikan bantuan kepada organisasi teroris.

Setelah penangkapan Bout, AS menuduh Rusia mencoba menghalangi ekstradisinya dari Thailand ke Amerika dengan menyuap saksi kunci untuk memberikan kesaksian palsu. Sejak hukumannya tahun 2012, Bout telah berada di urutan teratas daftar keinginan pertukaran tahanan Rusia dan telah dikaitkan berulang kali di media pemerintah Rusia dengan potensi pertukaran yang melibatkan orang Amerika yang dipenjara yang belum membuahkan hasil.

Duta Besar AS untuk Rusia John Sullivan mengunjungi Kementerian Luar Negeri Rusia di Moskow pada hari Rabu, tetapi Departemen Luar Negeri tidak mengungkapkan apa yang mereka diskusikan. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri menolak berkomentar kepada Yahoo Sports pada hari Jumat ketika ditanya apakah negosiasi untuk pembebasan bintang basket Griner sedang berlangsung dan apakah Rusia sedang mencari pertukaran untuk Bout.

“Karena masalah operasional dan privasi, kami tidak dapat membahas detail spesifik,” kata juru bicara itu.

Griner telah berada di balik jeruji besi sejak 17 Februari ketika dia terbang ke bandara Moskow dan pejabat bea cukai Rusia diduga menemukan kartrid vape yang mengandung minyak ganja di bagasinya. Dia sedang diselidiki untuk transportasi obat-obatan dalam skala besar dan menghadapi hukuman 10 tahun di penjara Rusia jika terbukti bersalah.

