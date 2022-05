Dituding Jadi Biang Inflasi, Jeff Bezos Sebut Joe Biden Menyesatkan

New York, Beritasatu.com - Pendiri Amazon.com Inc. Jeff Bezos menuduh Presiden AS Joe Biden "menyesatkan" menyusul pernyataan Biden di Twitter yang mengatakan inflasi dapat dijinakkan dengan membuat perusahaan kaya membayar pajak.

Pada Jumat malam (13/5/2022) waktu AS, Biden mencuit “Anda ingin menurunkan inflasi? Mari kita pastikan perusahaan-perusahaan terkaya membayar bagian mereka secara adil.”

Amazon, yang membayar $3,7 miliar pajak AS pada tahun 2021 atas pendapatan global sebesar $469 miliar, sering dikritik karena tidak cukup berkontribusi dalam pungutan pajak. Jeff Bezos, orang terkaya kedua di dunia yang sering dianggap sebagai simbol kesenjangan sosial, tidak tinggal diam.

“Dewan Disinformasi yang baru dibuat harus meninjau tweet ini, atau mungkin mereka perlu membentuk Dewan Non Sequitur baru,” tweet Bezos, mengacu pada Dewan Tata Kelola Disinformasi Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security’s Disinformation Governance Board) yang dibentuk pada bulan April lalu. “Tidak ada masalah membahas kenaikan pajak perusahaan. Menjinakkan inflasi juga sangat penting untuk didiskusikan. Namun, mencampuradukkan kedua isu adalah hal yang menyesatkan”

Ini adalah perselisihan publik pertama pendiri Amazon dengan Biden. Perseliisihan ini terjadi pada hari ketika Jeff Bezos cukup aktif di platform media sosial. Selain berdebat dengan Biden tentang inflasi, Jeff Bezos juga terlibat dalam percakapan dengan pengguna Twitter lainnya tentang tupai luar angkasa dan disleksia.

Twitter telah menjadi pusat berita sejak Elon Musk, orang terkaya di dunia, mengatakan akan mengakuisisi platform media sosial tersebut.

Sumber: Fortune.com