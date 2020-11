Pembantaian Satu Keluarga di Sigi Sulteng, Ini Pernyataan Gereja Bala Keselamatan

Sabtu, 28 November 2020 | 18:59 WIB

Oleh : Dwi Argo Santosa / DAS

Jakarta, Beritasatu.com - Pimpinan Pusat Gereja Bala Keselamatan di Indonesia menyatakan ungkapan duka dan pernyataan resmi atas tragedi kekerasan di Lewonu, Desa Lemban Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Jumat (27/11/2020).

Pernyataan pers yang dilansir dalam laman salvationarmy.org, Sabtu (28/11/2020) tersebut memampang judul besar The Salvation Army Grief and Sorrow of Lewonu Outpost Lembantongoa Terrorism.

Berikut pernyataan Pimpinan Gereja Bala Keselamatan:

1. Perasaan duka dan simpati yang mendalam terhadap korban yang meninggal dan keluarganya serta seluruh jemaat yang terdampak. Mendoakan keluarga yang berduka, bahwa Allah Roh Kudus memberikan penghiburan bagi keluarga yang berduka cita.

2. Bahwa tindakan kekerasan, dengan alasan dan cara apa pun, merupakan tindakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

3. Memberi apresiasi setinggi-tingginya bagi Komandan Divisi dan para Opsir Bala Keselamatan yang telah berkoordinasi cepat dengan aparat kepolisian serta pemerintah Kabupaten Sigi dan Provinsi Sulawesi Tengah untuk langkah penanganan peristiwa ini serta perlindungan bagi warga.

4. Meminta dengan sangat pemerintah dan kepolisian terkait untuk terus meningkatkan langkah antisipatif terhadap gerakan kejahatan dan sadis yang masih ada sampai saat ini, agar peristiwa yang terjadi di Lewonu, Lembantongoa tidak terulang kembali di kemudian hari.

5. Mengharapkan Pemerintah dan Kepolisian Kabupaten Sigi-Sulawesi Tengah dapat segera mengungkap pelaku serangan brutal ini, memberi tindakan yang sesuai dan mengusut serta membasmi jaringan-jaringan kejahatan ini.

6. Menghimbau agar para Opsir Bala Keselamatan dan seluruh jemaat Gereja Bala Keselamatan tetap tenang namun waspada dan berhati-hati. Diharapkan tidak menyebarkan informasi dan gambar yang tidak benar/tidak layak disebarkan berkaitan dengan peristiwa ini melalui media apa saja, agar tidak meresahkan kehidupan sosial kemasyarakatan.

BACA JUGA Teror di Sulteng, Setara Institute Ingatkan Pemerintah Tidak Boleh Lengah

Mari sebarkan berita pengharapan dan galang kesatuan dalam doa untuk saling menguatkan. Pimpinan Pusat Gereja Bala Keselamatan mengajak agar dalam ibadah Hari Minggu, 29 November 2020 dilaksanakan doa khusus di masing-masing tempat, rumah dan gereja sesua protokol kesehatan, dengan hening 3 menit untuk mendoakan keluarga dan jemaat yang berduka dan meminta Damai Sejahtera Allah dinyatakan di bumi ini.

7. Mengajak lembaga gereja dan lembaga keagamaan lainnya beserta seluruh masyarakat untuk selalu siaga, serta membangun jejaring keamanan dan koordinasi antar lembaga agar dapat bersama-sama mencegah aksi-aksi kejahatan serupa di negeri yang kita cintai ini.

Sumber:BeritaSatu.com