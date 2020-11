PT Naga Global Perkasa Gandeng Investor Korsel Bangun Hunian Clasic di Lombok

Selasa, 17 November 2020 | 21:54 WIB

Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - PT. Naga Global Perkasa menggandeng Investor Korea Selatan (Korsel) membangun sebuah Hunian Clasic bertaraf internasional Private Island’s Resort and Spa, di Lombok Tengah, Mandalika Nusa, Tenggara Barat (NTB). Pembangun Hunian bertaraf internasional itu untuk mendukung perhelatan akbar MotoGP 2021.

Hamdani MD, President Director PT Naga Global Perkasa, mengatakan, pihaknya akan membangun resort di Lombok di dua lokasi yaitu Lombok Barat Private Islands Resort and AMP, seluas 12 hektar dan di Mandalika 26 hektar yaitu Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang sekarang dibangun Grand Prix MotoGP 2021 yang baru saja diresmikan pelaksanaannya oleh Presiden Joko Widodo.

"Sekarang ini sudah mulai pengerjaannya termasuk Hotel Bintang 5, dan targetnya tahun 2021 semua pekerjaan untuk fasilitas MotoGP nya akan selesai,” kata dia.

Karena itulah, kata dia, PT Naga Global Perkasa, menggandeng perusahaan dan pengusaha dari negara Korea Selatan untuk berinvestasi di Lombok.

Hamdani mengatakan, pihaknya sangat mendukung Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Saya sebagai pengusaha berharap bisa diberikan dukungan atau referensi terutama jaminan keamanan dalam investasi, serta dipermudahnya sistem masuknya dana dari para investor, yang kami bawa ke Indonesia untuk berinvestasi ke Indonesia,” terang Hamdani.

Ia mengatakan, investasi di Lombok Barat sebesar US$ 100.000.000 yang dianggarkan untuk Private Islands Resort & Spa, yaitu sekitar Rp 1,45 triliun untuk di Lombok Barat dan di Mandalika mencapai Rp 4 triliun.

“Luas lahan yang akan bangun resort seluas 26 hektar jadi total investasi sekitar Rp 6 triliun saat ini bekerja sama dengan para pengusaha Korea Selatan, business to business and goverment to goverment dari Negara Korea Selatan,” ujar Hamdani.

Hamdani menerangkan, saat ini untuk perencanaan sudah siap dan awal bulan ini sampai Januari 2021 pihaknya sedang menunggu masuknya dana dari beberapa investor luar negeri yang sudah menyatakan kesiapannya.

“Semoga saja tidak ada kendala lain di Indonesia sedangkan untuk pembangunan rencananya 2021 bulan Januari. Perencanaan proyek ini sudah mulai dari tahun 2017 karena berinvestasi besar itu kendalanya biasanya di financial,” kata dia.

"Saat ini untuk finansial Alhamdulillah sudah siap untuk masuk ke Indonesia, secara bertahap karena situasi ekonomi terdampak Covid-19. Kami mengusahakan supaya dana bisa masuk secara maksimal tetapi yang jelas kita akan masukan dana tersebut sampai dua kali dari total Investasi sebesar Rp 6 triliun,” tambah dia.

Ia mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kepala Staf President Bapak Moeldoko yaitu meminta dukungan dan jaminan investasi sesuai Undang-undang Cipta Kerja.

Selain itu, permohonan referensi untuk membuka beberapa rekening Bank di Indonesia guna mempermudah transaksi keuangan yang masuk ke Indonesia, supaya ke depan tidak dilakukan pemblokiran dana para investor.

“Karena bagi investor yang akan berinvestasi di Indonesia atau di Jakarta membutuhkan jaminan 100% kepastian keamanan atas dana yang di masuk luar negeri, dari pihak pemerintah RI” ujar Hamdani.

Ia mengatakan, pihaknya sebagai pengusaha di Indonesia ingin memberikan yang terbaik kepada para investor. “Karena itu kami membutuhkan sinergitas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebab saat ini Indonesia menjadi sasaran para investor besar dari Asia, khususnya Tiongkok dan Korea Selatan,” kata dia.

Hamdani menyampaikan, dulu investor hanya dari Tiongkok, setelah program Kawasan Ekonomi Khusus MotoGP 2021 di Lombok diresmikan pengerjaannya oleh Bapak Presiden Joko Widodo maka beberapa investor dari Korea Selatan sudah mulai melirik Kawasan Khusus pariwisata di Lombok.

Dulu hampir semua investor dari Tiongkok yang banyak berinvestasi, diantaranya monorel, MRT, Jalan Tol, Jalan layang, Kereta Cepat, dsb. “Sekarang ini Korea Selatan sudah mau berinvestasi bersama perusahaan kami,” kata dia.

Ia mengatakan, pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea Selatan serta Gubernur NTB sangat mendukung investasi ini untuk segera diwujudkan. Pasalnya di Lombok menjadi prioritas dari bapak President Jokowi bahwa Mandalika adalah pusat Ekonomi Khusus Lombok.

"Undang-undang Cipta kerja itu sangat bagus karena pemerintah memberikan satu pintu sehingga seluruh daerah harus mengikuti. Undang-undang Cipta Kerja ini mempermudah segalanya mempermudah izin investasi sehingga menambah lapangan kerja bagi masyarakat,” kata dia.

Hamdani mengatakan, yang akan dibangun ini adalah Konsep Green Building yang menyatu dengan alam, yang mana akan dipergunakan untuk para ekspatriat asing yang ingin berlibur panjang di Indonesia. Sehingga ketika private resort ini saya bangun, akan saya jual kepada investor ekspatriat dari luar negeri. Misalnya enam bulan libur musim dingin mereka liburan di Indonesia.

“Pada musim panas dia kembali ke negaranya sehingga resort dapat digunakan/sewakan kepada para tamu dalam negeri yang ingin berlibur dan berwisata ke Lombok sambil menikmati indahnya pantai Kuta Mandalika yang putih bersih,” kata dia.

Sumber:BeritaSatu.com