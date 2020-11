UMKM dan Pengusaha Ritel Harus Terus Bersinergi

Kamis, 19 November 2020 | 18:58 WIB

Oleh : Herman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengingatkan pentingnya pelaku UMKM, para retailers dan juga pemerintah untuk terus menjaga hubungan.

Melalui sinergi yang baik tersebut, harapannya UMKM dapat berperan lebih besar lagi dalam perekonomian Indonesia, serta bisa masuk lebih jauh ke dalam rantai pasok global (global value chain).

“UMKM menyumbang lebih dari 60% pada PDB dan menyerap 90% tenaga kerja. Ini sangat jelas, para UMKM adalah tulang punggung perekonomian kita,” kata Jerry Sambuaga dalam webinar bertajuk “Retailers Role in SMEs Access Into Global Value Chain” yang digelar Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Kamis (19/11/2020).

Melihat pentingnya peran UMKM tersebut, Jerry mengatakan pada masa pandemi Covid-19 yang juga memukul sektor UMKM, pemerintah langsung melakukan langkah-langkah untuk membantu UMKM agar bisa tetap bertahan, antara lain dengan memberikan subsidi bunga pinjaman hingga bantuan modal kerja yang masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Jerry juga menyinggung tentang Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang sudah ditandatangani pada 15 November 2020 lalu. Kerja sama ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM karena dinilai bisa mendorong Indonesia lebih jauh ke dalam rantai pasok global.

Dukungan Aprindo

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey juga melihat bisnis UMKM telah memainkan peran yang sangat besar dalam perekonomian. Bahkan di Indonesia, UMKM dinilai sebagai salah satu cara efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan.

“UMKM dapat menciptakan peluang kerja yang cukup besar, serta memberikan dukungan yang signifikan dalam PDB Indonesia,“ kata Roy Mandey.

Namun, Roy melihat masih ada beberapa tantangan yang dihadapi UMKM di Indonesia. Antara lain kualitas SDM yang masih rendah, kurangnya inovasi dan pemanfaatan ekosistem digital, serta masih sulitnya mengakses permodalan.

Dalam rangkaian perayaan Hari Ritel Nasional 2020, Roy mengatakan semangat yang diusung juga adalah memajukan UMKM sebagai fondasi ekonomi Indonesia. Dukungan tersebut antara lain diberikan melalui pelatihan online bagi UMKM untuk bisa go ritel dan go global. Seri pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 20 kali dengan 20 modul.

Sumber:BeritaSatu.com