Zainulbahar Noor Terpilih sebagai Sekjen World Zakat Forum

Selasa, 1 Desember 2020

Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Konferensi Internasional World Zakat Forum (WZF) 2020 yang digelar secara daring dan disiarkan langsung melalui kanal Youtube Baznas TV, Senin (30/11) dan Selasa (1/12) telah memilih, Zainulbahar Noor, sebagai Sekretaris Jenderal WZF periode 2020-2023.

Zainul dipilih oleh para peserta dari 27 negara untuk menggantikan Bambang Sudibyo, sekaligus melanjutkan tradisi kepemimpinan Indonesia dalam memimpin zakat dunia sebagai Sekjen WZF.

Dalam sambutannya, Zainul mengatakan amanah sebagai Sekjen WZF merupakan sebuah kehormatan besar. "Ini juga akan menjadi tantangan bagi saya, bagaimana untuk mengarahkan pengelolaan zakat ini berjalan dalam tiga tahun ke depan,” ujar Zainulbahar Noor, Selasa, (1/12/2020) malam.

Zainulbahar Noor menambahkan dalam tiga tahun ke depan, ia berharap melalui WZF, peran zakat global dapat mengatasi dampak dari pandemi Covid-19. “Saya berharap Konferensi Internasional WZF tahun ini dapat menawarkan banyak inovasi inspiratif yang dapat memacu peran zakat secara global, terutama dalam menanggulangi dampak Covid-19,” katanya.

Zainulbahar Noor juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian dan kontribusi penyelenggaraan WZF periode 2017-2020 di bawah kepemimpinan Bambang Sudibyo selaku Sekretaris Jenderal. Kepemimpinannya telah menandai kemajuan signifikan dalam peran Forum Zakat Dunia.

Forum malam ini juga memilih Wakil Sekjen yang masing-masing merupakan representasi dari kawasan. Mereka adalah Sheikh Zakaria Othman (mewakili Asia Timur, Asia Tenggara dan Australia), Muhammad Ayub Miah (mewakili Asia Selatan dan Asia Tengah), Saleh Ali Alawaji (mewakili Timur Tengah dan Asia Barat), Elnur Salihovic (mewakili Eropa dan Amerika), Ahmed Abdullah (mewakili Afrika Timur dan Afrika Utara), Muhammad Lawal Maidoki (mewakili Afrika Barat) serta Yasmina Francke (mewakili Afrika Tengah dan Afrika Selatan).

Selain itu, forum menunjuk Azim Kidwai sebagai Head of WZF Youth serta Muhammad Hasbi Zaenal sebagai Head of WZF Research and Development.

Forum sepakat untuk memasukkan mantan Sekretaris Jenderal, mantan Wakil Sekretaris Jenderal, dan tokoh-tokoh lain yang dianggap memiliki kontribusi signifikan terhadap gerakan zakat ke dalam Dewan Pertimbangan WZF, dengan menunjuk Bambang Sudibyo, sebagai Ketua Dewan Pertimbangan WZF.

Sumber:BeritaSatu.com