CFO Punya Peran Baru dalam Merespons Disrupsi Digital dan Pandemi

Jakarta, Beritasatu.com - Saat ini, direktur keuangan atau chief financial officer (CFO) memainkan peran sentral dalam menstabilkan bisnis dalam situasi krisis akibat dari disrupsi digital dan pandemi, serta memposisikan perusahaan untuk berkembang ketika kondisi membaik.

CFO adalah pemimpin yang berkontribusi paling langsung terhadap kesehatan keuangan dan ketahanan perusahaan dari hari ke hari. Langkah yang diambil CFO akan sangat menentukan dalam menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan, stabilisasi bisnis jangka pendek untuk mengantisipasi kondisi normal, serta persiapan jangka panjang bagi perusahaan membuat terobosan berani dalam rangka pemulihan bisnis.

CFO PT Mora Telematika Indonesia (Moratelindo) Jimmy Kadir mengungkapkan, selama ini peran yang dijalankannya sebagai direktur keuangan adalah mengelola keuangan, menyusun anggaran, meningkatkan keuntungan perusahaan, meningkatkan efisiensi biaya, mengendalikan operasional perusahaan, dan membuat laporan keuangan.

Saat ini, peran itu tetap dijalankan, tapi dengan penambahan peran baru. Peran baru tersebut meliputi, antara lain, sebagai agen perubahan, perencana strategis, mengintegrasikan teknologi digital ke dalam fungsi finansial dan memastikan keberhasilan transformasi digital.

“Saya juga diberikan tugas khusus, di mana departemen keuangan diminta untuk mengatur investasi, yang seharusnya menjadi tugas CEO. Tapi saat ini kami yang berperan untuk menentukan kapan harus investasi dan tidak,” kata Jimmy Kadir dalam Webinar dengan tema: “New Role of CFO in Organization’s Heart and Mind”, Kamis (10/12/2020).

Posisi CFO yang makin strategis juga diungkapkan oleh Haru Koesmahargyo, Direktur Keuangan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). Sebagai CFO dia bertugas mengawal strategic initiative.

Artinya, pihaknya tidak hanya mengeksplor apa yang dimiliki oleh BRI untuk membukukan profit, tapi juga melakukan apa yang dibangun di masa sekarang dan dinikmati hasilnya di masa mendatang. Salah satu caranya adalah mengubah KPI (Key Performance Indicators) agar perilaku karyawan BRI berubah sehingga bisa memenuhi visi perusahaan.

Sementara itu, Guru Besar bidang Ekonomi Keuangan IPMI International Business School Roy Sembel berpendapat, menghadapi situasi yang makin tidak menentu, para CFO harus meningkatkan strategi ekosistem.

“Itu akan bagus untuk mereka pelajari agar bisa dikembangkan lebih lanjut. Jadi, mereka tidak hanya fokus pada perusahaan dan produk, tetapi pada ekosistem, yaitu bagaimana bisa bersinergi dengan para mitranya. Tidak hanya linear di supply chain-nya, tapi supply chain plus partner-partner yang lain agar saling mendukung dan memberikan produk yang komplemen satu dengan yang lainnya,” ujar Roy.

