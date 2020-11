Kemsos Telah Salurkan 87,44% Anggaran Perlindungan Sosial

Kamis, 5 November 2020 | 08:13 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan per 3 November 2020, Kementerian Sosial (Kemsos) telah merealisasikan program Perlindungan Sosial yang menjadi bagian Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020 sebesar Rp 112,7 triliun atau sebesar 87,44 persen dari pagu Rp 128,9 triliun.

"Sisanya anggaran sudah dijadwalkan pencairannya di bulan November ini dan bulan Desember," kata Juliari Batubara, saat memberikan keterangan pers perkembangan pemulihan ekonomi nasional, Selasa (4/11/2020) sebagaimana dalam siaran persnya.

Untuk realisasi Keuangan PEN Perlindungan Sosial di Kemsos per 3 November 2020. Program reguler Program Keluarga Harapan (PKH) sudah terealisasi 100 persen.

Anggaran yang disalurkan sudah mencapai semuanya, yaitu Rp 36,71 triliun. Bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH realisasinya telah mencapai Rp 3,29 triliun atau 62,47 persen dari Rp 5,26 triliun. Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) realisasinya Rp 37,31 triliun atau 86,52 persen dari Rp 43,12 triliun.

Lalu dari sisi anggaran program khusus, program Bansos Sembako Jabodetabek realisasinya Rp 5,65 triliun atau 82,59 persen. dari Rp 6,84 triliun Bansos tunai (BST) realisasinya Rp 25,86 triliun atau 79,80 persen dari Rp 32,4 triliun. Dan Bansos Tunai Bagi KPM Sembako Non PKH terealisasi 100 persen dengan anggaran terealisasi penuh Rp 4,5 triliun.

Juliari menjelaskan secara rinci pada beberapa program yang penting. Program PKH yang sudah terealisasi 100 persen diterima oleh 10 juta KPM. Bantuan diberikan kepada maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Besarnya, bantuan tertinggi Rp 10.800.000 per tahun atau Rp 900.000 per bulan. Bantuan terendah Rp 900.000 per tahun atau Rp 75.000 per bulan.

Kemudian pada program Sembako atau BPNT terjadi perluasan KPM, dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM terhitung sejak April 2020. Terjadi kenaikan indeks dari semula Rp 150.000 per bulan per KPM, menjadi Rp 200.000 per bulan per KPM.

Realisasi penerima manfaat per Oktober 2020 sudah tercapai 95,02% atau diterima 19.004.395 KPM. Realisasi anggaran sebesar 86,52 persen atau Rp37,31 triliun dari Rp43,12 triliun. "Jadi ada kenaikan 4,8 juta KPM. Memang tidak mudah mencari 4,8 juta keluarga untuk diberikan bantuan, mudah-mudahan November ini bisa tercapai," ujar Juliari Batubara.

Sementara itu, untuk program yang sifatnya khusus, program Bansos Sembako Jabodetabek dengan 1,9 juta KPM. Terjadi perubahan nilai besaran bantuan periode I (April - Juni), Rp 600.000 per keluarga per bulan. Periode II (Juli - Desember) menjadi Rp 300.000 per keluarga per bulan.

"Memang kita lakukan penyesuaian di bulan Juli sampai Desember karena pada bulan Juli ada tambahan-tambahan program baru dari pemerintah yang melengkapi program perlindungan sosial,” terang Juliari Batubara.

Program ini realisasi anggarannya sebesar 82,59 persen atau Rp 5,65 triliun dari Rp 6,84 triliun. Bantuannya periode I berupa paket sembako sebanyak empat kali dan beras 25 kg diterima dua kali. Periode II berupa paket sembako.

Sedangkan, untuk Bansos Tunai Non Jabodetabek mendapatkan uang tunai yang penyalurannya bekerjasama dengan PT Pos Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).

Penerima manfaatnya sebanyak 9 juta KPM. Program ini juga dilakukan penyesuaian besaran bantuannya periode I (April - Juni), Rp 600.000 per keluarga per bulan. Periode II (Juli - Desember) menjadi Rp 300.000 per keluarga per bulan. Realisasinya Rp 5,65 triliun atau 82,59% dari pagu anggaran Rp 6,84 triliun.

Juliari menerangkan dalam program Perlindungan Sosial terdapat program reguler PKH dan program Sembako (BPNT). Selain itu terdapat juga program baru yang sifatnya khusus untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 seperti Bansos Sembako Jabodetabek dengan 1,9 juta KPM dan Bansos Tunai (BST) non Jabodetabek untuk 9 juta KPM.

Program tambahan berupa Bansos beras untuk KPM PKH dengan 10 juta KPM. Per keluarga menerima 10 kg per bulan. Realisasi anggaran Rp 3,29 triliun atau 62,47% dari total anggaran Rp 5,26 triliun. "Sisanya tinggal proses administrasi saja, karena fisiknya sudah selesai 100% untuk penyaluran beras," ungkap Juliari Batubara.

Ada pun Bansos Tunai untuk KPM program Sembako/BPNT non PKH diterima 9 juta KPM yang tidak mendapat PKH. Bantuan diberikan tunai Rp 500.000 per keluarga sekali transfer yang sudah disalurkan September lalu. Anggaran ini sudah terserap 100% atau Rp 4,5 triliun.

Sumber:BeritaSatu.com