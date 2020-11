Kenaikan Elektabilitas dalam Masa Kampanye Sulit Dilakukan

Tiga Paslon Walikota Tangsel menunjukkan hasil nomor urut Paslon Wali Kota Tangsel yang digelar oleh KPU Tangerang Selatan, Kamis ( 24/9/2020). Paslon No. 1 yakni Muhamad (yang diwakili oleh Ketua DPC PDIP Tangsel Wanto Sugito) -Rahayu Saraswati, Paslon No. 2 yakni Siti Nur Azizah Ma’ruf - Ruhamaben, Paslon No. 3 yakni Benyamin Davnie - Pilar Saga. (Foto: BeritaSatu Photo)