Penerapan Open Finance Potensial Tingkatkan Inklusi Keuangan

Jakarta, Beritasatu.com - Co-Founder dan Chief Operating Officer (COO) Finantier, Edwin Kusuma mengungkapkan, salah satu penyebab utama eksklusi keuangan (financial exclusion) adalah sulitnya lembaga keuangan untuk memperoleh data dan informasi dari calon nasabah untuk melakukan analisis kelayakan kredit atau verifikasi identitas.

Karenanya, dibutuhkan skema yang memungkinkan lembaga keuangan mengakses informasi pengguna dengan aman dan transparan sekaligus melindungi hak konsumen melalui open finance.

Hal ini diungkapkan Edwin dalam acara peluncuran laporan Open Finance Deep Dive Report: Unlocking the Potential of Open Finance in Indonesia. Laporan ini disiapkan oleh Katadata Insight Center bekerja sama dengan Finantier.

Edwin menjelaskan, open finance adalah ekosistem berbagi data yang memungkinkan pengguna untuk berbagi data keuangan mereka dengan pihak ketiga melalui application programming interface (API).

Open finance memiliki potensi untuk meningkatkan financial inclusion bagi mereka yang unbanked dan underbanked dengan mempromosikan kemampuan pertukaran data yang didorong oleh end users untuk mengakses layanan keuangan yang lebih luas, seperti pinjaman digital, remitansi, investasi, asuransi dan penawaran embedded finance.

"Open finance adalah salah satu cara paling efektif untuk mencapai financial inclusion. Implementasi open finance menguntungkan konsumen karena mereka memiliki dan mengelola akses terhadap data keuangannya. Di sisi lain, perusahaan dapat meminimalkan risiko dan biaya operasional dengan meningkatkan kualitas data konsumennya,” kata Edwin dalam acara peluncuran laporan tersebut secara daring, Rabu (16/11/2022).

Edwin menambahkan, open finance memungkinkan beragam penggunaan melalui API yang diperkaya data. Ada beberapa jenis produk open finance, yang empat di antaranya biasa dipakai di Indonesia account aggregation, verification, credit scoring, dan payments.

Account aggregation memungkinkan pengguna akhir atau end users untuk terhubung dan berbagi data mereka dari berbagai institusi ke pihak ketiga.

Verification memungkinkan end users untuk mempercepat proses Know Your Customer (KYC) dengan memvalidasi informasi mereka terhadap sumber data otoritatif.

Sedangkan credit scoring dapat memanfaatkan sumber data alternatif untuk menilai kelayakan kredit end users dengan lebih baik. Sementara, payments dapat memulai debit langsung dan pembayaran berulang melalui persetujuan berbasis end-users.

Asisten Deputi Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Edwin Manansang menambahkan, penerapan open finance merupakan sebuah terobosan dari pelaku industri keuangan untuk memahami kebutuhan masyarakat yang dinamis dan tepat sasaran.

“Tren implementasi open finance mengarahkan kita pada ekosistem finance as a lifestyle,” kata Rizal Edwin.

