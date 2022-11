Pipa Druzhba Kembali Operasional, Minyak Mentah Melemah

New York, Beritasatu.com - Harga minyak mentah tergelincir pada akhir perdagangan Rabu (16//11/2022) atau Kamis pagi WIB (17/11/2022), karena pelaku pasar mencerna data persediaan bahan bahan bakar AS yang beragam dan setelah pengiriman minyak Rusia melalui pipa Druzhba ke Hongaria dimulai kembali setelah dihentikan sementara akibat penurunan tekanan.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Desember merosot US$ 1,33 (1,5%) menjadi menetap di US$ 85,59 per barel di New York Mercantile Exchange, setelah menguat US$ 1,05 di sesi sebelumnya.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Januari, terpangkas US$ 1 (1,1%) menjadi ditutup pada US$ 92,86 per barel di London ICE Futures Exchange, setelah terangkat 72 sen sehari sebelumnya.

Harga minyak turun setelah Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjarto mengatakan bahwa aliran melalui pipa minyak Druzhba dari Rusia telah dilanjutkan setelah pemadaman singkat.

Kemudian, harga minyak mentah sempat naik setelah laporan status perminyakan AS memberikan gambaran yang beragam.

Badan Informasi Energi AS (EIA) melaporkan Rabu (16/11/2022) bahwa persediaan minyak ...

