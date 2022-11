IHSG Dibuka Melemah, Investor Tunggu Rapat Bank Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com – IHSG dibuka melemah 13,84 poin (0,20%) ke 7.000,54 pada awal perdagangan, Kamis (17/11/2022). Investor wait and see pengumuman suku bunga Bank Indonesia.

Tercatat sebanyak 659,97 juta saham telah diperdagangkan di menit-menit awal, dengan nilai perdagangan sebesar Rp 256,95 miliar dan frekuensi perdagangan baru mencapai 28.190 kali transaksi. Sebanyak 143 saham diperdagangkan mencatatkan kenaikan, 140 saham terkoreksi, dan 222 saham stagnan.

Bank Indonesia (BI) diproyeksikan menaikkan BI 7DRR November sebesar 25 Bps atau 50 Bps. Selain itu, sektor teknologi menguat lebih dari 1% di tengah IHSG yang ditutup melemah sebesar 21 poin. Kenaikan BI 7DRR 50Bps atau Front Loading menandakan sikap BI masih hawkish untuk menahan depresiasi rupiah. Di sisi lain, surplus neraca perdagangan di bulan Oktober naik signifikan menjadi US$ 5,6 miliar (Vs. Sept US$ 4,9 miliar), memberikan ruang bagi BI untuk menjaga volatilitas rupiah dan membuat BI menaikkan BI 7DRR sebesar 25 Bps saja. Sambil menunggu hasil RDG BI sore ini, Riset NHKSI memproyeksikan IHSG hari ini cenderung bergerak sideways.

BACA JUGA

Investor Cermati Ritel AS dan Data Jepang, Bursa Asia Dibuka Mixed

Di AS, akumulasi tabungan selama pandemi Covid-19, dan kenaikan upah di tengah pasar tenaga kerja yang solid, membantu masyarakat mengatasi tingginya inflasi dan bunga pinjaman. Data menunjukkan bahwa Retail Sales Advance AS Oct. MoM tumbuh 1,3% (Vs. Sept. 0.0%), menunjukkan belanja konsumen meningkat pada awal kuartal 4 2022. Konsumen yang tangguh memiliki peluang untuk mempertahankan Fed di jalur hawkish pada FOMC Desember mendatang, yang melemahkan Wall Street. Selain itu, FFR yang tinggi kembali memperlambat aktivitas produksi industri, dengan produksi industri AS di Bulan Oktober sebesar -0,1% (Vs. 0,1% September).

Bursa Asia Pasifik dibuka mixed pada perdagangan Kamis (17/11/2022). Pemerintah Jepang melaporkan defisit perdagangan sebesar US$ 15,5 miliar, lebih besar dari ekspektasi ekonom sebesar US$ 11 miliar yang diperkirakan dalam jajak pendapat Reuters.

S&P/ ASX 200 Australia naik 0,21% dalam jam pertama perdagangannya, karena negara itu menunggu data pengangguran terbaru di kemudian hari. Nikkei 225 turun 0,28% sementara Topix naik 0,2%. Pasar di Korea Selatan buka satu jam terlambat karena ujian sekolah nasional.

Wall Street jatuh pada hari Rabu (16/11/2022). Laporan keuangan raksasa ritel Target yang buruk membuat investor khawatir musim belanja akhir tahun bakal sepi.

S&P 500 mengakhiri hari turun 0,83% pada 3.958,79, dan Nasdaq Composite turun 1,54% menjadi 11.183,66. Dow Jones Industrial Average bergulat ditutup turun 39,09 poin, atau 0,12% pada 33.553,83.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com