Jelang RDG BI, Kurs Rupiah Terdepresiasi Mendekati Rp 15.700

Jakarta, Beritasatu.com - Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan siang hari ini, Kamis (17/11/2022) terpantau melemah mendekati kisaran Rp 15.700.

Menurut data Refinitiv, pada pukul 12.00 WIB, di pasar spot exchange, kurs rupiah berada di level Rp 15.695 per dolar AS atau terdepresiasi 95 poin (0,61%) dibandingkan perdagangan sebelumnya Rp 15.600. Transaksi rupiah hari ini berkisar dalam kisaran Rp 15.655-Rp 15.700 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah terhadap euro terdepresiasi 0,46% ke Rp 16.286.7, terhadap pound sterling melemah 0,52% ke Rp 18.672,34, terhadap yen melemah 0,66% ke Rp 112,52, terhadap dolar Australia melemah 0,24% ke Rp 10.539,19, terhadap dolar Singapura melemah 0,43% ke Rp 11.431,17.

Indeks dolar AS (DXY), yang melacak greenback terhadap mata uang utama dunia, berada di 106,5 atau menguat 0,2% dari penutupan sebelumnya.

Menurut NHKSI Research, Bank Indonesia (BI) diproyeksikan menaikkan BI 7DRR November sebesar 25 Bps atau 50 Bps. Kenaikan BI 7DRR 50Bps atau Front Loading menandakan sikap BI masih hawkish untuk menahan depresiasi rupiah. Di sisi lain, surplus neraca perdagangan di bulan Oktober naik signifikan menjadi US$ 5,6 miliar (Vs. Sept US$ 4,9 miliar), memberikan ruang bagi BI untuk menjaga volatilitas rupiah dan membuat BI menaikkan BI 7DRR sebesar 25 Bps saja.

Sumber: BeritaSatu.com