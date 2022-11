KTT G-20, Indonesia Raih Komitmen Investasi Rp 124,8 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berhasil mengantongi komitmen investasi senilai US$ 8 miliar atau Rp 124,8 triliun dari penyelenggaraan KTT G-20 di Bali. Hal ini disampaikan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia dalam video yang diterima Investor Daily, Kamis (17/11/2022).

"Komitmen investasi yang sudah diteken kurang lebih sekitar US$ 7 miliar- US$ 8 miliar, negaranya macam-macam, ada Korea Tiongkok, ada beberapa negara Eropa, detailnya nanti saat kita tanda tangan HoA (head of agreement),"ucapnya.

Menurutnya nilai komitmen ini masih berpotensi meningkat, lantaran masih ada sekitar US$ 10 miliar yang belum bisa diteken meski sudah memiliki kesepahaman. Ia enggan menjelaskan lebih terinci negara mana saja yang belum meneken nilai investasi sejumlah US$ 10 miliar tersebut. "Namun ada sekitar US$ 10 miliar yang belum diteken, tapi sudah ada kesepahaman dan saya tidak mau mengumumkan yang US$ 10 miliar itu karena belum diteken,"ucapnya.

Bahlil menceritakan dalam rangakaian perhelatan B-20 hingga KTT G-20, Kementerian Investasi telah melakukan sejumlah pertemuan bilateral dari berbagai negara dan perusahaan berbagai sektor. Dalam sehari, bisa menemui 9-10 investor. Bahkan banyak investor mengaku tertarik dan cukup yakin dengan kondisi ekonomi dalam negeri.

Adapun Kementerian Investasi berhasil mendeklarasikan Kompedium Bali yang merupakan salah satu hasil kesepakatan dalam klaster investasi pada pertemuan tingkat Menteri G-20/Trade, Investment, and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) pada September lalu.

Sumber: Investor Daily