Ini Harapan Ekonom atas Sejumlah Kesepakatan KTT G-20

Jakarta, Beritasatu.com- Kepemimpinan Indonesia pada KTT G-20 berakhir pada Rabu (16/11/2022). Dalam forum ini, sejumlah kebijakan ekonomi disepakati, yang diharapkan membantu pemulihan global dalam menghadapi ketidakpastian. Salah satu kesepakatan G-20 adalah dibentuknya Pandemic Fund (Dana Pandemi) yang terkumpul US$ 1,5 miliar atau Rp 23,4 triliun (kurs Rp 15.602).

"Terkumpulnya Pandemic Fund diharapkan tidak membuat perekonomian global terpuruk ke depannya," tutur Ekonom Bank Permata, Josua Pardede saat dihubungi Investor Daily, Rabu (16/11/2022).

Menurut Josua, dunia perlu memiliki arsitektur kesehatan global terutama terkait kapasitas pembiayaan untuk mencegah dan menghadapi pandemi serta mendorong sinergisitas ekosistem kesehatan lintas negara. Pembiayaan yang dibutuhkan untuk pencegahan, persiapan, dan respons pandemi sekitar US$ 31,1 miliar. Hingga saat ini sudah ada komitmen keuangan sekitar US$ 1,5 miliar dari 24 donor dari negara G-20, non-negara G-20 dan lembaga filantrofi.

"Pandemic Fund merupakan sumber dana jangka panjang dalam penganggulangan pandemi, insentif bagi negara untuk investasi pencegahan, persiapan, respons pandemi, dan penguatan koordinasi antar organisasi internasional," ucapnya.

Dengan Pandemic Fund, ekonomi global diharapkan lebih siap menghadapi pandemi. "Pandemic Fund juga upaya bersama penguatan arsitektur kesehatan global," kata dia.

Lebih lanjut, KTT G-20 juga berkomitmen membantu ketersediaan pembiayaan bagi negara-negara rentan dan miskin melalui pembentukan resilient and sustainability trust (RST) di bawah Dana Moneter International (IMF) sejumlah US$ 81,6 miliar atau setara Rp 1.272 triliun. "Ini untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis. Resilient and sustainability trust diharapkan akan membatu memberikan ruang fiskal negara berpendapatan rendah," ucapnya.

Lebih lanjut kata Josua, RST juga dapat mendorong ketahanan terhadap guncangan ...

